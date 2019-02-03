Рейтинг Android-смартфонов за январь 2019 года по версии Antutu

Разработчики Antutu решили порадовать пользователей топом уже доступных в продаже устройств на базе Android. Конечно, самые высокие показатели демонстрируют ещё невыпущенные смартфоны с процессором Snapdragon 855, но сегодняшний рейтинг касается лишь тех, что уже доступны в магазинах.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus Two , планшетофоны , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Широко известный ресурс Antutu, который мы упоминали уже не раз, недавно опубликовал топ самых производительных смартфонов за январь 2019 года. Сразу скажем, что он касается лишь Android-устройств, поскольку сами разработчики призывают избегать сравнений смартфонов с разными операционными системами (при этом, разные процессоры на одной и той же ОС могут состязаться без проблем).

Итак, не будем томить и ознакомимся с пятёркой лидеров: ZTE Nubia Red Magic Mars, Huawei Mate 20, Honor V20, Huawei Mate 20 X и Honor Magic 2. Победитель гонки, удерживающий своё место уже второй месяц подряд, на данный момент продается только в Китае, но предзаказ уже доступен в Европе, Великобритании, США и Канаде. ZTE Nubia Red Magic Mars оторвался от конкурентов на более чем 12 000, получив в итоге почти 321 000 баллов. Конечно, это не 395 тысяч как у Sony Xperia XZ4 и не 368 480 как у Lenovo Z5 Pro GT, но, напомним, что Red Magic Mars обладает процессором Qualcomm Snapdragon 845 (а не 855 версией, как у вышеупомянутых рекордсменов) так что любые замечания тут излишни.