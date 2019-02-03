Рейтинг Android-смартфонов за январь 2019 года по версии Antutu
Широко известный ресурс Antutu, который мы упоминали уже не раз, недавно опубликовал топ самых производительных смартфонов за январь 2019 года. Сразу скажем, что он касается лишь Android-устройств, поскольку сами разработчики призывают избегать сравнений смартфонов с разными операционными системами (при этом, разные процессоры на одной и той же ОС могут состязаться без проблем).
Итак, не будем томить и ознакомимся с пятёркой лидеров: ZTE Nubia Red Magic Mars, Huawei Mate 20, Honor V20, Huawei Mate 20 X и Honor Magic 2. Победитель гонки, удерживающий своё место уже второй месяц подряд, на данный момент продается только в Китае, но предзаказ уже доступен в Европе, Великобритании, США и Канаде. ZTE Nubia Red Magic Mars оторвался от конкурентов на более чем 12 000, получив в итоге почти 321 000 баллов. Конечно, это не 395 тысяч как у Sony Xperia XZ4 и не 368 480 как у Lenovo Z5 Pro GT, но, напомним, что Red Magic Mars обладает процессором Qualcomm Snapdragon 845 (а не 855 версией, как у вышеупомянутых рекордсменов) так что любые замечания тут излишни.
Скажем ещё пару слов о характеристиках победителя. Смартфон Nubia Red Magic Mars оснащён 6-дюймовым экраном с разрешением 2160 х 1080 пикселей, одинарными камерами на 16 и 8 МП, дактилоскопическим датчиком, воздушно-жидкостной системой охлаждения, звуковой системой DTS 7.1 и аккумулятором на 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Также на корпусе присутствуют дополнительные игровые кнопки, которые позволяют одновременно задействовать в играх четыре пальца. Nubia Red Magic Mars работает на ОС Android 9.0 Pie с оболочкой Redmagic OS, а габариты устройства составляют 158,25 х 75 х 9,85 мм при весе 193 г.
Доступны следующие конфигурации новинки: 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти – $388; 8 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем на 128 ГБ – $460; 10 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти – $575.
Смартфоны Huawei и Honor на основе однокристальной системы Kirin 980 (а именно: Huawei Mate 20, Honor V20, Huawei Mate 20 X, Honor Magic 2 и Huawei Mate 20 Pro, оказавшийся на седьмом месте) в дополнительных описаниях не нуждаются. На шестом месте оказался Xiaomi Black Shark Helo, а замкнули рейтинг OnePlus 6T, Vivo NEX Ultimate и Asus ROG Phone. Что ж, все как на подбор – либо флагманы, либо игровые смартфоны, так что удивляться результатам не приходится. Однако уже к концу этого месяца, учитывая большое количество анонсов и старт продаж некоторых устройств Xiaomi, рейтинг, очевидно, претерпит ряд изменений.