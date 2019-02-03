Notebookcheck

Рейтинг Android-смартфонов за январь 2019 года по версии Antutu

ZTE Nubia Red Magic Mars стал самым мощным смартфоном начала 2019 года по версии Antutu (Изображение: ixbt)
ZTE Nubia Red Magic Mars стал самым мощным смартфоном начала 2019 года по версии Antutu (Изображение: ixbt)
Разработчики Antutu решили порадовать пользователей топом уже доступных в продаже устройств на базе Android. Конечно, самые высокие показатели демонстрируют ещё невыпущенные смартфоны с процессором Snapdragon 855, но сегодняшний рейтинг касается лишь тех, что уже доступны в магазинах.
by Alina Bakhvalova, 03.02.2019

Широко известный ресурс Antutu, который мы упоминали уже не раз, недавно опубликовал топ самых производительных смартфонов за январь 2019 года. Сразу скажем, что он касается лишь Android-устройств, поскольку сами разработчики призывают избегать сравнений смартфонов с разными операционными системами (при этом, разные процессоры на одной и той же ОС могут состязаться без проблем).

Итак, не будем томить и ознакомимся с пятёркой лидеров: ZTE Nubia Red Magic Mars, Huawei Mate 20, Honor V20, Huawei Mate 20 X и Honor Magic 2. Победитель гонки, удерживающий своё место уже второй месяц подряд, на данный момент продается только в Китае, но предзаказ уже доступен в Европе, Великобритании, США и Канаде. ZTE Nubia Red Magic Mars оторвался от конкурентов на более чем 12 000, получив в итоге почти 321 000 баллов. Конечно, это не 395 тысяч как у Sony Xperia XZ4 и не 368 480 как у Lenovo Z5 Pro GT, но, напомним, что Red Magic Mars обладает процессором Qualcomm Snapdragon 845 (а не 855 версией, как у вышеупомянутых рекордсменов) так что любые замечания тут излишни.

Рейтинг наиболее производительных смартфонов, доступных для покупки в январе 2019 года, по версии Antutu (Изображение: ixbt)
Рейтинг наиболее производительных смартфонов, доступных для покупки в январе 2019 года, по версии Antutu (Изображение: ixbt)

Скажем ещё пару слов о характеристиках победителя. Смартфон Nubia Red Magic Mars оснащён 6-дюймовым экраном с разрешением 2160 х 1080 пикселей, одинарными камерами на 16 и 8 МП, дактилоскопическим датчиком, воздушно-жидкостной системой охлаждения, звуковой системой DTS 7.1 и аккумулятором на 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Также на корпусе присутствуют дополнительные игровые кнопки, которые позволяют одновременно задействовать в играх четыре пальца. Nubia Red Magic Mars работает на ОС Android 9.0 Pie с оболочкой Redmagic OS, а габариты устройства составляют 158,25 х 75 х 9,85 мм при весе 193 г.

Доступны следующие конфигурации новинки: 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти – $388; 8 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем на 128 ГБ – $460; 10 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти – $575.

Смартфоны Huawei и Honor на основе однокристальной системы Kirin 980 (а именно: Huawei Mate 20, Honor V20, Huawei Mate 20 X, Honor Magic 2 и Huawei Mate 20 Pro, оказавшийся на седьмом месте) в дополнительных описаниях не нуждаются. На шестом месте оказался Xiaomi Black Shark Helo, а замкнули рейтинг OnePlus 6T, Vivo NEX Ultimate и Asus ROG Phone. Что ж, все как на подбор – либо флагманы, либо игровые смартфоны, так что удивляться результатам не приходится. Однако уже к концу этого месяца, учитывая большое количество анонсов и старт продаж некоторых устройств Xiaomi, рейтинг, очевидно, претерпит ряд изменений.

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Alina Bakhvalova, 2019-02- 3 (Update: 2019-02- 4)

 