Наушники Xiaomi Bluetooth Headset Air: аналог AirPods всего за $60
Если ранее Xiaomi копировали разве что название AirPods, то теперь принялись и за внешний вид: не считая амбушюр, Bluetooth Headset Air вполне можно принять за продукт компании Apple. Что касается технических возможностей новинки, наушники поддерживают интерфейс Bluetooth 4.2., AAC (многоканальный алгоритм кодирования аудио), и показывают хорошую автономность работы – до 10 часов.
Приятной новостью для покупателей станет наличие защиты корпуса наушников в соответствии со стандартом IPX4 и довольно быстрая зарядка устройства: каждые 10 минут подключения к сети дают около 70 минут автономности. Стандартные возможности с автоматическим воспроизведением при надевании и остановкой музыки при снятии также имеются в новинке. Кроме того, в наушниках поддерживается сенсорное управление и взаимодействие с различными голосовыми помощниками.
Вместе с док-станцией Bluetooth Headset Air весят 58 граммов, а в продаже (на территории Китая) появятся с 11 января всего за $60.