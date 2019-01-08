Наушники Xiaomi Bluetooth Headset Air: аналог AirPods всего за $60

Xiaomi продолжает радовать новинками в независимости от времени года и сегодня это – беспроводные наушники Bluetooth Headset Air c функционалом (да и внешним видом) Apple AirPods и ценой в три раза меньше «яблочных» конкурентов.

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Если ранее Xiaomi копировали разве что название AirPods, то теперь принялись и за внешний вид: не считая амбушюр, Bluetooth Headset Air вполне можно принять за продукт компании Apple. Что касается технических возможностей новинки, наушники поддерживают интерфейс Bluetooth 4.2., AAC (многоканальный алгоритм кодирования аудио), и показывают хорошую автономность работы – до 10 часов.

Приятной новостью для покупателей станет наличие защиты корпуса наушников в соответствии со стандартом IPX4 и довольно быстрая зарядка устройства: каждые 10 минут подключения к сети дают около 70 минут автономности. Стандартные возможности с автоматическим воспроизведением при надевании и остановкой музыки при снятии также имеются в новинке. Кроме того, в наушниках поддерживается сенсорное управление и взаимодействие с различными голосовыми помощниками.

Вместе с док-станцией Bluetooth Headset Air весят 58 граммов, а в продаже (на территории Китая) появятся с 11 января всего за $60.