Спрос на жёсткие диски упал до критической точки

Аналитики из Trendfocus представили отчёт по количеству поставок жёстких дисков за первый квартал текущего года и полученные цифры отнюдь не радужные для производителей оборудования. Настолько, что, возможно, скоро придётся переходить к созданию других типов накопителей.

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В отчёте Trendfocus содержались данные по продажам жёстких накопителей самых крупных производителей на рынке. Например, поставки компании Western Digital сократились на 26% в данном сегменте, Seagate – более чем на 14%, Toshiba – на 11%. В целом, на рынке винчестеров удалось реализовать около 78 млн единиц, что на 18% меньше, чем в аналогичный период в прошлом году.

Более того, тенденция к сокращению рынка просматривалась и ранее: за четвёртый квартал 2018-го было отгружено 89 млн устройств – на 15% меньше, чем ожидалось. Продажи сократились почти во всех категориях (жесткие диски типоразмера 2,5 дюймов, 3,5 дюймов, винчестеры для корпоративных клиентов и облачных хранилищ), поскольку их либо вытеснили твердотельные накопители, цены на которые заметно упали, либо уменьшился спрос на настольные ПК, либо у потенциальных клиентов уже было подобное оборудование в избытке. Единственные, кто всё ещё держатся в этой борьбе – это высокопроизводительные жёсткие диски (пожалуй, единственные, кто могут составить хоть какую-то конкуренцию другим накопителям).

Если же говорить о долях рынка, распределённых между компаниями-гигантами, то сейчас Western Digital занимает – 35,1% (отгружено 27 млн единиц за текущий квартал), а доли Seagate и Toshiba – 41% (почти 32 млн устройств) и 24% (около 19 млн) соответственно.

Раньше жёсткие диски выигрывали конкурентную борьбу с твердотельными накопителями, в основном, благодаря своей выгодной цене. Теперь же, когда идёт спад цен на всевозможные накопители, то покупатели, соответственно, выбирают более современные и продвинутые технологии, которые не боятся ударов и падений в отличии от их предшественников.