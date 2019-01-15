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Как мы и прогнозировали, новости с минувшей CES 2019 продолжают обсуждаться в Сети. А поскольку смартфонам и ноутбукам мы уже уделили некоторое внимание, то и рынок накопителей с устройствами от компании Kingston грех оставлять в стороне.

Пожалуй, самой интересной новинкой стал DC1000M NVMe U.2, поскольку его производительность в пять раз превосходит SATA-аналоги. Сам формат U.2, как минимум, новаторский, а возможности накопителя позволяют использовать его в разработке высокопроизводительных серверов NVMe нового поколения, массивов памяти, в работе хостинг-провайдеров и т.д.

Также для корпоративного сегмента предназначались такие твердотельные накопители как Data Center 500R (DC500R – оптимизирован для чтения) и Data Center 500M (DC500M – ориентирован на задачи, включающие как операции чтения, так и записи). Устройства созданы по стандартам Quality of Service (QoS), что позволяет обеспечить предсказуемость и последовательность всех операций. Кстати, оба накопителя отлично подойдут для видеомонтажа и профессионального производства кино.

А вот для обычных пользователей были представлены скоростные microSD-карты повышенной прочности, флешки с шифрованием и прочее. При чём теперь объем накопителей таков, что можно позволить себе без проблем записывать видео с камер наблюдения и видеорегистраторов в формате 8K. Правда, сроки выхода и цены новинок пока что не уточнялись.