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Asus ROG Phone 2 на базе Snapdragon 855 Plus показал свою производительность на Geekbench

Asus ROG Phone 2 станет первым коммерческим телефоном работающим на Snapdragon 855 Plus. (Изображение: NDTV)
Asus ROG Phone 2 станет первым коммерческим телефоном работающим на Snapdragon 855 Plus. (Изображение: NDTV)
Одноядерные и многоядерные тесты Geekbench показали минимальное преимущество Snapdragon 855 Plus по сравнению с обычной 855 версией, хотя в них не учитывалась производительность графического ядра, поэтому для полноценного сравнения двух версий нам, скорее всего, придется дождаться результатов с AnTuTu.
Bogdan Solca | 17/07/2019
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Qualcomm Snapdragon 855 Plus впервые появится на рынке в смартфоне Asus ROG Phone 2, чей официальный анонс должен состоятся 23 июля. Новый процессор создан для игровых телефонов с повышенной производительностью графического процессора и экранами с высокой частотой обновления. Также, благодаря основному ядру ​​Kryo 485 с частотой от 2,84 ГГц до 2,96 ГГц, ожидается небольшой прирост производительности процессора.

Согласно новым данным с GeekBench, предполагаемый телефон ROG Phone 2 уже был протестирован, правда, как такового прироста производительности однокристальной системы нет, хотя бенчмарк позволяет протестировать только производительность ядра, но не прогресс нового графического процессора, который позволит увидеть уже проверка на AnTuTu в ближайшем будущем. Что касается производительности Snapdragon 855 Plus, одноядерные тесты показывают её увеличение всего на 3% по сравнению со стандартной версией SD-855 из Asus Zenfone 6, и значительно отставание от результатов ядра ​​Samsung Mongoose M4, в то время как отличия многоядерных тестов и того меньше, а Snapdragon 855 Plus немного отстаёт от прошлогоднего Apple A12 Bionic.

Интересно, что в качестве стандарта в одноядерных тестах Geekbench используется результат процессора Core i7-6600U (его производительность оценена в 4000 баллов). При этом новый Snapdragon 855 Plus по-прежнему не может тягаться с ULV-процессором Intel, выпущенным почти 4 года назад.

Тесты GeekBench также подтверждают, что ROG Phone 2 получил 12 ГБ оперативной памяти и ОС Android 9.0.

Одноядерный тест (Изображение: GSMArena)
Одноядерный тест (Изображение: GSMArena)
Многоядерный тест (Изображение: GSMArena)
Многоядерный тест (Изображение: GSMArena)

Источник(и)

Geekbench

GSMArena

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Bogdan Solca, 2019-07-17 (Update: 2019-07-17)

 