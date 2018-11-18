Произошла утечка фотографий смартфона Google Pixel 3 Lite

Фотографии, предположительно финального варианта Google Pixel 3 Lite, попали в сеть. На них можно увидеть смартфон, оснащенный 3.5 мм аудио разъемом и не испорченный вырезом вверху экрана. Внешний вид устройства полностью виден на фото, а вот начинкой в нём может оказаться процессор Qualcomm Snapdragon 670.

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Техно-блог из России Rozetked опубликовал фотографии обсуждаемого смартфона Google Pixel 3 Lite. Устройство предстало на них с пластиковым корпусом, в отличии от «стеклянных» предшественников Pixel 3 и Pixel 3 XL. На фронтальной стороне смартфона отсутствует верхний вырез, но экран обрамляют две довольно широкие отступы сверху и снизу. Также на некоторых фото виден 3.5 мм аудио разъем (см.ниже).

В статье, прилагаемой к фото, перечисляются некоторые из технических характеристик: Snapdragon 670, графический процессор Adreno 615, ОЗУ 4 ГБ, 32 ГБ внутреннее хранилище и батарея на 2195 мАч. Все это внутри устройства с 5.56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2220x1080 пикселей. Что же до отступов сверху и снизу экрана, то они имеют прямое отношение к фронтальным камерам. Анонимный пользователь написал, что камера в представленном прототипе очень хорошая, как и во всех устройствах линейки Pixel 3.

На фотографиях также очень заметен логотип «С» на задней панели, в то время как Google Pixel 3 обычно ставит букву «G» на своих устройствах. Безусловно, это заставляет засомневаться в подлинности предъявленной информации или искать какое-то другое логичное объяснение данного несоответствия. Возможно, это и есть долгожданный «Sargo», о котором Notebookcheck писали ранее. Всё возможно, ведь пока что Google официально не заявлял о новом Pixel 3 Lite.