Обратная беспроводная зарядка Huawei Mate 20 Pro со скоростью черепахи

Компания Huawei представила новый флагман Mate 20 Pro с обратной беспроводной зарядкой: телефон может послужить зарядной станцией для любого другого устройства, поддерживающего данную технологию. Конечно же не обошлось без казусов: сайт Android Authority раскритиковал Huawei Mate 20 Pro за чересчур медленную зарядку Pixel 3, не сравнимую с официальным зарядным устройством.

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Компания Huawei решила добавить в Mate 20 Pro «обратную беспроводную зарядку», то есть, возможность заряжать другие устройства просто приложив их к задней панели смартфона. Это стало возможно благодаря инновационной батарее на 4200 мАч. Не обошлось и без критики в адрес новинки со стороны корреспондентов сайта Android Authority.

Один из них – Роберт Триггз (Robert Triggs) – заявил, что Mate 20 Pro слишком уж медленно заряжает Pixel 3 (который, в свою очередь, поддерживает беспроводную зарядку). Триггз сравнивал скорость заряда через официальную беспроводную станцию Pixel Stand и кабель USB type C. Все это фиксировалась специальным Android-приложением AccuBattery.

В результате он получил следующие данные: через Pixel Stand смартфон Pixel 3 заряжается на мощности 10 Вт до 1985 мАч, а с USB-кабелем – на 15 Вт до 2815 мАч. А вот с Mate 20 Pro в качестве зарядки дела обстоят куда хуже: показатель доходит лишь до 594 мАч. Если же заменить Pixel 3 на телефон с меньшим энергопотреблением, скажем в 5 Вт (как LG V40), то на станции Pixel Stand он показывает скорости зарядки 1078 мАч, а на том же Mate 20 Pro и вовсе 509 мАч. Таким образом, Триггз заключает, что мощность беспроводной зарядки у нашего Huawei-героя всего 2,5 Вт.

Несмотря на не самую достоверную методику проведения и малый список «участников» этот тест, все же, демонстрирует, что Mate 20 Pro действительно может заряжать другие смартфоны, пусть и не со скоростью официального беспроводного зарядного устройства. В общем-то, если заряжать устройства с меньшими батареями, как например, у беспроводных наушников Freebuds 2, разработанных той же Huawei, то и результат будет совершенно другим.