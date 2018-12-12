В честь своего пятилетия бренд Honor поменял логотип
Логотип – это отличительный символ любого бренда и производителя, однако даже он со временем переживает ряд трансформаций. Так было и с Google, и с Coca-cola, а теперь и с Honor. Заметим, что новый логотип стал более красочным, приобрел приятный градиент (такой же, как у некоторых устройств Honor) и более элегантный шрифт.
Кроме того, пятилетие бренда ознаменовалось анонсом нового Honor View 20, который позиционируется как первый смартфон с фронтальной камерой, вмонтированной в дисплей. Заметим, что данное устройство, с 48 МП основной камерой, станет представителем следующего поколения камерофонов вышеупомянутого бренда.
В Honor прогнозируется, что ориентированный объем продаж в следующем году составит не менее 200 млн устройств. Именно этот дочерний бренд позволил компании Huawei занять второе место в списке самых покупаемых смартфонов в мире.