В продажу поступил игровой роутер от Asus с поддержкой Wi-Fi 802.11ax и суммарной пропускной способностью 11 Гбит/с
Как мы уже писали ранее, стандарт 802.11ac медленно начинает дополняться следующим поколением связи – 802.11ax. Совместимы с упомянутым стандартом топовый роутер, а именно ASUS ROG Rapture GT-AX11000, уже поступил в продажу. Прежде всего, это устройство для геймеров, обеспечивающее одновременную работу в трех частотных диапазонах: в диапазоне 2,4 ГГц со скоростью 1148 Мбит/с и двух диапазонах 5 ГГц с суммарной скоростью 4804 Мбит/с.
Кстати, в новинке все продуманно для обеспечения максимально комфортных условий игры при параллельной работе в сети: дополнительный диапазон 5 ГГц может быть выделен сугубо для игровых систем и обеспечения максимально широкого канала, а также есть функция ASUS Game Boost, анализирующая сетевую активность. Последняя отдает приоритет игровому трафику, препятствуя появлению задержек в играх при одновременной загрузке больших файлов или стриминге.
ASUS ROG Rapture GT-AX11000, по сути, является первым в мире трехдиапазонным маршрутизатором поддерживающим стандарт связи Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), что позволяет ему в 2.3 раза превосходить показатели аналогичных устройств стандарта 802.11ac (Wi-Fi 5) с поддержкой MU-MIMO 4×4. Технические характеристики роутера включают: 64-разрядный четырехъядерный процессор с частотой 1,8 ГГц, порт WAN Ethernet 2.5 Гбит/с, четыре порта LAN Ethernet 1 Гбит/с и два порта USB 3.0. Приятным дополнением станут функции Target Wait Time (TWT), позволяющая в 7 раз продлить время работы подключённых мобильных устройств и AiMesh, объединяющая несколько роутеров в одну сеть.
Стоит отметить довольно запоминающийся внешний вид устройства, снабженного восемью внешними антеннами. Кроме того, производитель позаботился об отдельной кнопке Boost Key на корпусе роутера, позволяющей включать и выключать функцию Game Boost и активировать механизм DFS (Dynamic Frequency Selection). Некоторых пользователей может подкупить ещё и фирменная настраиваемая подсветка Aura RGB. Габариты устройства составляют 240х240х60 мм, а вес – 950 грамм. К сожалению, рекомендованная цена пока не известна, поэтому у разных продавцов она, скорее всего, будет отличаться.