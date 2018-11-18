Опубликован снимок футуристического дисплея от Samsung
Компания Samsung всем известна своими закруглёнными дисплеями, мониторами и телевизорами, которые с каждым годом становятся всё лучше. Это возможно благодаря гибкости дисплеев OLED, которым нужна лишь подложка с более гибкой структурой, чтобы стать удобнее в ежедневном использовании.
Недавно Samsung презентовала линейку смартфонов-раскладушек Galaxy X. Также корейский гигант электроники подтвердил увеличение продаж гибких OLED-экранов в третьем квартале 2018 на 5,5%. Также известный ресурс IceUniverse высказывает предположение, что Samsung на этом не остановится: в своем аккаунте в Twitter IceUniverse разместили изображение 360-градусного цилиндрического прозрачного (за исключением отображаемых объектов) OLED-дисплея.
Такой тип OLED-дисплеев может иметь массу применений, как например, разделение экрана для двух пользователей или устранение слепых зон для водителя автомобиля. Также в IceUniverse предполагают, что инновационный круговой OLED-экран, с большой вероятностью, будет использован для создания умной беспроводной колонки. Таким образом дисплеи в ближайшем будущем могут вовсе лишиться рамок, как демонстрируется в современных фантастических блокбастерах.