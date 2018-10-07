Магазин в Гонконге уже продает Pixel 3 XL, хотя смартфон еще не представлен официально
Google Pixel 3 XL пережил, похоже, самую масштабную в истории утечку. Смартфон уже присутствовал на шпионских фото, его даже забывали на заднем сиденье такси. Однако, один из магазинов мобильной техники в Гонконге пошел еще дальше, совершенно сознательно продавая новый Pixel 3 XL за три дня до официального дебюта, да еще и по высоченной цене.
Естественно, ребята из Engadget не смогли удержаться и один из их местных сотрудников решил сходить в обозначенный магазин на разведку. Смартфон действительно продается, а стоимость его составляет $2030 в эквиваленте - значительно выше того ценника, который мы ожидаем от Google. В комплекте со смартфоном находятся стандартные аксессуары, включая переходник с USB-C на 3.5 мм аудио разъем, USB кабель и USB-C гарнитура.
Коробка аппарата внешне схожа с таковой у Pixel 2, включая хэштег #teampixel. В ходе распаковки упоминается, что у смартфона 6.3-дюймовый OLED дисплей, а объем встроенной памяти составляет 128 ГБ. Также, на видео заметно, что это 4-гигабайтная версия на Snapdragon 845, но вариант с 6 ГБ памяти скорее всего тоже будет. Кроме наличия свежего Android 9.0 Pie, в смартфоне имеются чувствительные грани, как в устройствах от HTC.
Хоть у Google Pixel 3 XL самый уродский на данный момент вырез в дисплее (вы просто посмотрите на его размеры!), хорошая новость в том, что сам OLED дисплей стал сильно лучше, по сравнению с предыдущим pOLED от LG в Pixel 2 XL. Что ж, 9 октября мы узнаем смогут ли в Google рассказать что-то еще о новой модели.