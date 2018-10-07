Магазин в Гонконге уже продает Pixel 3 XL, хотя смартфон еще не представлен официально

Уже второй раз за последние две недели компании Google приходится наблюдать за тем, как ее еще не представленный флагман во всей красе демонстрируют публике до официального мероприятия. Так, Chromecast 3 продавался раньше назначенной даты по ошибке, но на Pixel 3 XL один из гонконгских магазинов решил нажиться совершенно сознательно.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Google Pixel 3 XL пережил, похоже, самую масштабную в истории утечку. Смартфон уже присутствовал на шпионских фото, его даже забывали на заднем сиденье такси. Однако, один из магазинов мобильной техники в Гонконге пошел еще дальше, совершенно сознательно продавая новый Pixel 3 XL за три дня до официального дебюта, да еще и по высоченной цене.

Естественно, ребята из Engadget не смогли удержаться и один из их местных сотрудников решил сходить в обозначенный магазин на разведку. Смартфон действительно продается, а стоимость его составляет $2030 в эквиваленте - значительно выше того ценника, который мы ожидаем от Google. В комплекте со смартфоном находятся стандартные аксессуары, включая переходник с USB-C на 3.5 мм аудио разъем, USB кабель и USB-C гарнитура.

Коробка аппарата внешне схожа с таковой у Pixel 2, включая хэштег #teampixel. В ходе распаковки упоминается, что у смартфона 6.3-дюймовый OLED дисплей, а объем встроенной памяти составляет 128 ГБ. Также, на видео заметно, что это 4-гигабайтная версия на Snapdragon 845, но вариант с 6 ГБ памяти скорее всего тоже будет. Кроме наличия свежего Android 9.0 Pie, в смартфоне имеются чувствительные грани, как в устройствах от HTC.

Хоть у Google Pixel 3 XL самый уродский на данный момент вырез в дисплее (вы просто посмотрите на его размеры!), хорошая новость в том, что сам OLED дисплей стал сильно лучше, по сравнению с предыдущим pOLED от LG в Pixel 2 XL. Что ж, 9 октября мы узнаем смогут ли в Google рассказать что-то еще о новой модели.