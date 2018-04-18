Меньше 5% владельцев устройств с Android смогли получить обновление до Oreo. Это за 8 месяцев

Новая, самая первая сборка в семействе систем Android Oreo была выпущена в августе прошлого года. То есть, достаточно давно. Но ей до сих пор только предстоит оказаться в кармане большинства пользователей, ведь её рыночная доля согласно оценкам самой Google не превышает 5% от общего числа устройств.

Подобные сведения выходят ежемесячно, что позволяет следить за прогрессом каждой ОС. Слово "прогресс", однако, при текущем положении вещей подходит плохо, корректнее было бы назвать это движением сонной улитки. Наиболее распространённой остаётся система Android Nougat с долей 30.8%. У Marshmallow зафиксировано 26%, у Lollipop 22.9%, у KitKat 10.9%.

Хорошо уже то, что теперь Oreo используется чаще Android JellyBean, которой уже шесть лет: 4.6% против 4.5%.