Планшет NVIDIA Shield K1 не обновят до Oreo

Самый первый серьёзный игровой планшет NVIDIA Shield вышел в середине 2014 года с системой Android 4.4.2 KitKat - и на протяжении последних трёх лет стабильно обновлялся до новых версий Android. Актуальная сейчас сборка для этой модели основана на Android Nougat и вполне адекватна для октября 2017 года. На этой же ОС "сидят" и пользователи чуть более современного Shield K1, он вышел в конце 2015 года.

К сожалению, отвечающие за разработку программного обеспечения сотрудники NVIDIA решили прекратить жизненный цикл этих устройств. Об этом прямо говорит ответ одного из них в Twitter на заданный вопрос о том, стоит ли ждать пришествия Oreo. Так вот, не стоит. Если только не рассчитывать на неофициальные прошивки, такие всегда можно найти на 4PDA или XDA-Developers.

На что можно рассчитывать, так это на самые срочные обновления безопасности. От них в ближайшее время не откажутся. И люди будут благодарны. Всё-таки, характеристики обоих планшетов вполне хороши для использования ещё как минимум в течение полугода.