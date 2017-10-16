Notebookcheck

Планшет NVIDIA Shield K1 не обновят до Oreo

Изображение: NVIDIA
Как Shield Tablet, так и Shield Tablet K1 будут доживать свой век с Android 7.0 Nougat
by Sergey Tarasov, 16.10.2017
Android ARM игры планшеты

Самый первый серьёзный игровой планшет NVIDIA Shield вышел в середине 2014 года с системой Android 4.4.2 KitKat - и на протяжении последних трёх лет стабильно обновлялся до новых версий Android. Актуальная сейчас сборка для этой модели основана на Android Nougat и вполне адекватна для октября 2017 года. На этой же ОС "сидят" и пользователи чуть более современного Shield K1, он вышел в конце 2015 года.

К сожалению, отвечающие за разработку программного обеспечения сотрудники NVIDIA решили прекратить жизненный цикл этих устройств. Об этом прямо говорит ответ одного из них в Twitter на заданный вопрос о том, стоит ли ждать пришествия Oreo. Так вот, не стоит. Если только не рассчитывать на неофициальные прошивки, такие всегда можно найти на 4PDA или XDA-Developers.

На что можно рассчитывать, так это на самые срочные обновления безопасности. От них в ближайшее время не откажутся. И люди будут благодарны. Всё-таки, характеристики обоих планшетов вполне хороши для использования ещё как минимум в течение полугода.

Источник(и)

Manuel Guzman (Twitter)

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Sergey Tarasov, 2017-10-16 (Update: 2017-10-17)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 