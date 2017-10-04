Notebookcheck

Вот и точные характеристики Google Pixel 2, Pixel 2 XL

Изображение: The Verge
Изображение: The Verge
Эти смартфоны очень хотят отличаться от конкурентов. Получилось ли?
by Sergey Tarasov, 04.10.2017
Android телефоны

Ключевым событием презентации Google стало появление двух новых телефонов Pixel. Один из них выполнен компанией HTC и имеет диагональ экрана 5 дюймов, второй сделан LG и имеет 6-дюймовый дисплей на всю лицевую сторону. Аппаратные спецификации, увы, не позволяют значимо выделить новинки на фоне дорогих предложений Sony, Samsung и других компаний. Вместо этого сильный бренд, а также встроенные программные штучки Google должны сыграть свою роль.

Параметры Pixel 2:

  • Экран 5 дюймов, Full HD, OLED
  • Corning Gorilla Glass 5
  • Snapdragon 835
  • Основная камера 12.2 МП
  • Лицевая камера 8 МП
  • 4 ГБ памяти LPDDR4
  • 64/128 ГБ постоянной памяти
  • Аккумулятор 2700 мА-ч
  • Bluetooth 5.0
  • USB Type-C, скоростная зарядка, беспроводной зарядки нет
  • IP67

Pixel 2 XL

  • Экран 6 дюймов, QHD+, pOLED
  • Corning Gorilla Glass 5
  • Snapdragon 835
  • Основная камера 12.2 МП
  • Лицевая камера 8 МП
  • 4 ГБ памяти LPDDR4
  • 64/128 ГБ постоянной памяти
  • Аккумулятор 3520 мА-ч
  • Bluetooth 5.0
  • USB Type-C, скоростная зарядка, беспроводной зарядки нет
  • IP67

Устройства используют Android 8.0.0 Oreo и будут получать обновления как минимум два-три года. Они будут продаваться в нескольких умеренных цветах и имеют стереодинамики на лицевой стороне, а также продвинутую оптическую+программную стабилизацию фото и видеосъёмки. Поставки потребителям в США и Канаде начнутся с 17 октября, про Россию ничего конкретного пока не сказано. Стоимость версии с 64 ГБ памяти составляет 649 долларов США за младший телефон и 849 за старший, что ориентировочно трансформируется в 37-42 тысяч и 48-53 тысячи рублей.

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Sergey Tarasov, 2017-10- 4 (Update: 2017-10- 6)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 