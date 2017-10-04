Вот и точные характеристики Google Pixel 2, Pixel 2 XL
Ключевым событием презентации Google стало появление двух новых телефонов Pixel. Один из них выполнен компанией HTC и имеет диагональ экрана 5 дюймов, второй сделан LG и имеет 6-дюймовый дисплей на всю лицевую сторону. Аппаратные спецификации, увы, не позволяют значимо выделить новинки на фоне дорогих предложений Sony, Samsung и других компаний. Вместо этого сильный бренд, а также встроенные программные штучки Google должны сыграть свою роль.
Параметры Pixel 2:
- Экран 5 дюймов, Full HD, OLED
- Corning Gorilla Glass 5
- Snapdragon 835
- Основная камера 12.2 МП
- Лицевая камера 8 МП
- 4 ГБ памяти LPDDR4
- 64/128 ГБ постоянной памяти
- Аккумулятор 2700 мА-ч
- Bluetooth 5.0
- USB Type-C, скоростная зарядка, беспроводной зарядки нет
- IP67
Pixel 2 XL
- Экран 6 дюймов, QHD+, pOLED
- Corning Gorilla Glass 5
- Snapdragon 835
- Основная камера 12.2 МП
- Лицевая камера 8 МП
- 4 ГБ памяти LPDDR4
- 64/128 ГБ постоянной памяти
- Аккумулятор 3520 мА-ч
- Bluetooth 5.0
- USB Type-C, скоростная зарядка, беспроводной зарядки нет
- IP67
Устройства используют Android 8.0.0 Oreo и будут получать обновления как минимум два-три года. Они будут продаваться в нескольких умеренных цветах и имеют стереодинамики на лицевой стороне, а также продвинутую оптическую+программную стабилизацию фото и видеосъёмки. Поставки потребителям в США и Канаде начнутся с 17 октября, про Россию ничего конкретного пока не сказано. Стоимость версии с 64 ГБ памяти составляет 649 долларов США за младший телефон и 849 за старший, что ориентировочно трансформируется в 37-42 тысяч и 48-53 тысячи рублей.