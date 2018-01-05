Mad Catz снова в деле, но с новыми людьми и идеями
Mad Catz известна как компания-производитель интересных игровых аксессуаров для компьютеров и не только, будь то мыши, клавиатуры или прочее-другое. Дела сложились так, что в прошлые годы компания имела трудности и в итоге разорилась, это случилось в теперь уже прошлом 2017 году. Но на этом история не закончилась, Mad Catz продолжает свою деятельность, просто в новом формате. Главный офис и сотрудники теперь будут не в американском Сан-Диего, а в Гонконге. По мнению издания CNET, в первую очередь переезд связан с тем, что производится продукция бренда в Китае.
В первом за значительное время информационном сообщении от Mad Catz говорится о запуске новой игровой периферии прямо на взлёте: мыши R.A.T., клавиатур S.T.R.I.K.E., аудиогарнитуры F.R.E.Q. и игровых ковриков G.L.I.D.E., но почему-то не обновлённых платформ-контроллеров, уникальных для этой компании. Хотелось бы надеяться, что те подойдут позже, а не отметены как идея.
Есть и некоторые подробности касательно ожидаемых новинок. R.A.T. AIR, будучи игровой беспроводной мышью со всеми свойственными особенностями, работает не от батарейки или аккумулятора, а питается индуктивно от поставляемого с ней коврика. Можно и прямо подключить мышь к компьютеру проводом USB. В свою очередь, клавиатура S.T.R.I.K.E. основана на полностью механическом дизайне, выполнена преимущественно из алюминия и имеет подсветку RGB. Гарнитура F.R.E.Q.4 же “задействует высококачественные сорокамиллиметровые излучатели с неодимовыми магнитами, а также покрытую металлическим слоем основу изделия.”
Даже короткое видео подготовили к возвращению компании, молодцы.