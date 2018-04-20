Новое устройство в семействе Honor: тонкий ноутбук с полноценной NVIDIA MX150

Первый ультрабук от бренда Honor имеет процессор Intel восьмого поколения и алюминиевый корпус, прямо как у Huawei MateBook X, но стоит дешевле

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Только что представлен Honor MagicBook, первый ультрабук от Huawei, который не несёт на себе логотипа Huawei. Он рассчитан на молодое поколение, как и остальная продукция Honor, и цена у него ниже, чем, например, у похожего по многим параметрам Huawei MateBook X. Так, оба этих ноутбука оснащены процессорами Intel восьмого поколения и видеокартой среднего уровня от NVIDIA.

Для покупателя доступен выбор между Intel Core i5-8250U и Intel Core i7-8550U. В ноутбуке встроено 8 ГБ памяти и будут номинальные 256 ГБ на SSD. GeForce MX150 поставляется с 2 ГБ видеопамяти GDDR5, она обслуживает 13.3-дюймовый матовый экран 1080p IPS. Отдельно отмечается охлаждение, реализованное через один вентилятор и множество тепловых трубок. Воздух забирается их трёх боковых отверстий, прогоняется через радиаторы и выбрасывается сзади. Значительная часть внутреннего места оккупирована большим аккумулятором на 57.4 Вт⋅ч, он даёт до 12 часов автономной работы.

Заряжается аккумулятор через USB Type-C, кроме этого интерфейса ноутбук имеет ещё один USB 3.0 и USB 2.0, это вдобавок к видеовыходу HDMI и аудиопорту 3.5 миллиметра. Для владельцев смартфона Honor или Huawei доступен простой обмен данными без проводов при помощи приложения Magic-Link. Звучание встроенных динамиков должно быть достойное, их 4 и они имеют сертификацию Dolby Atmos. Для входа в систему предусмотрен сканер подушечки пальца. Операционная система: Windows 10 Home, загружаться должна за 8 секунд.

Модель с процессором Core i5 должна стоить $800, или около 57000 рублей по актуальному на момент выхода новости курсу. Старшая модель с Core i7 обойдётся дороже, примерно 910 долларов.