Lenovo ThinkPad P53s – мобильная рабочая станция по доступной цене

Не обязательно платить 2000 евро или больше за ноутбук с видеокартой, поддерживающей 3D-приложения. Lenovo выпустила ThinkPad P53s с графическим процессором Nvidia Quadro P520, который стоит куда дешевле.

На основе ThinkPad T590 Lenovo разработала рабочую станцию ​​ThinkPad P53s. Характеристики оборудования остались неизменными, за исключением Nvidia Quadro P520. Видеокарта оптимизирована для 3D-приложений, за исключением видеоигр, а её производительность примерно сопоставима с GeForce MX250, и даже несколько выше, чем у AMD Radeon Pro WX 3200.

Тем не менее, видеокарта стала единственным изменением в P53, поскольку порт Thunderbolt 3, устройство для чтения смарт-карт и дисплей 4K итак присутствуют в первоначальном ThinkPad T590. Однако это не повод сомневаться в качестве работы ноутбука и его устройствах ввода. Они, как обычно, качественные и рассчитаны на длительные рабочие сессии.

Однако в Lenovo ThinkPad P53s, протестированном на Notebookcheck, был довольно тусклый дисплей Full HD. Хотя коэффициент контрастности и уровень чёрного оказались вполне приемлемыми, охват цветового пространства немного разочаровал – всего 59,2% sRGB. Процессор Intel Core i7-8565U также довольно простой, хотя его производительность расходуется сравнительно разумно. В целом, аппаратное обеспечение среднее, что вполне приемлемо при данной цене (ThinkPad P53s на Amazon стоит €1271).

Ждите наш полный обзор ThinkPad P53s в ближайшем времени.