Линейка ThinkPad стала хуже за последнее десятилетие? Ретроспектива ThinkPad

В 2009 году Lenovo представила новую схему наименований, начиная с T400. Тем не менее, общий дизайн ноутбука во многом напоминал предыдущую модель, несмотря на изменение названия. Однако теперь в имени отображался размера устройства: первое число указывало на 14- (T400), 15- (T500/W500) и 17-дюймовый (W700) дисплей соответственно. Новые модели оснащались исключительно экранами формата 16:10, а соотношение 4:3, которое было у предшественников (например, у ThinkPad T61) – кануло в лету (что довольно сильно расстроило некоторых поклонников бренда). Вероятно, самой яркой моделью в этом поколении стал ThinkPad T420. Разнообразие портов в нем просто поражает: 10 различных разъемов обеспечивали этому ноутбуку большой спектр возможностей. ThinkPad T420 был выпущен в 2011 году, но в нем еще есть один DisplayPort рядом с портом VGA, что позволяет подключить его практически к любому устройству. Ноутбук имеет четыре порта USB Type-A (один из них – eSATA) и даже кардридер 4-в-1. ThinkPad T400, T410 и T420 поддерживали возможность установки Firewire.

Еще одно интересное отличие состоит в том, что в T400 оба модуля DIMM (двусторонние модули памяти) находились сразу под сенсорной панелью. А вот в других моделях с таким же типом корпуса модули DIMM расположены отдельно: один – под нижней панелью обслуживания ноутбука, а другой – под клавиатурой.

В T420 и последующих моделях произошло еще одно заметное изменение: переход с экрана форматом 16:10 на соотношение 16:9. Предыдущие модели были оснащены дисплеями 16:10 с разрешением 1440 x 900 и диагональю около 14.1 дюйма. Более новые модели (включая T420) получили дисплеи 16:9 с более высоким разрешением 1600 x 900 (правда, по диагонали они стали меньше – ровно 14 дюймов). Новые дисплеи также оказались более яркими: в наших тестах средний показатель был 230 нит.

ThinkPad T430 открыл эру USB 3.0 для толстых, «бескомпромиссных» 14-дюймовых ноутбуков серии T. Для этого в жертву был принесен полноразмерный DisplayPort, который заменили разъемом Mini-DP. А Firewire и вовсе пропал с радаров, как и встроенный модем с соответствующим разъемом. Однако, вспомним, что этот ноутбук был выпущен уже в 2012 году, так что удаление данных компонентов было полностью оправдано и даже немного припозднилось.

В этом поколении Lenovo также успела полностью переработать клавиатуру на более современный манер. Механические клавиши были заменены новой мембранной островной клавиатурой («chiclet»), в которой, к счастью, был сохранен прежний ход кнопок. Изменение клавиатуры было спорным в то время, таким оно осталось и по сегодняшний день. Многие энтузиасты ThinkPad по-прежнему предпочитают старые клавиатуры, а некоторые любят их настолько, что даже отказались переходить на более новые модели. К большому разочарованию владельцев ThinkPad, глубину хода, которая итак казалась не слишком большой, в свежих моделях еще больше урезали.