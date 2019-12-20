Линейка ThinkPad стала хуже за последнее десятилетие? Ретроспектива ThinkPad
Прошло десять лет с тех пор, как Lenovo представила миру ThinkPad T400. В новом десятилетии будет использоваться уже другая схема именования, так что, видимо, настало время оглянуться назад и подвести итоги. Как много изменилось за последние десять лет? Грядет закат знаковой линейки ноутбуков, или распаянная память, а также несъемная батарея – это просто временные ошибки, которые еще можно исправить?
В этой статье речь пойдет исключительно об истории «основной» 14-дюймовой T-серии ThinkPad, того, как она изменялась из поколения в поколение. Многие замечательные представители семейства ThinkPad, например, ThinkPad T440p, не будут упомянуты здесь. Это сделано намеренно, поскольку обзор всех ThinkPad, выпущенных с 2009 года, сделал бы эту статью слишком длинной. Кроме того, мы попытались предотвратить так называемое выборочное представление фактов, поэтому, ради обеспечения непредвзятого подхода, ограничили спектр рассматриваемых ноутбуков.
Серия T400 (2009 – 2012)
В 2009 году Lenovo представила новую схему наименований, начиная с T400. Тем не менее, общий дизайн ноутбука во многом напоминал предыдущую модель, несмотря на изменение названия. Однако теперь в имени отображался размера устройства: первое число указывало на 14- (T400), 15- (T500/W500) и 17-дюймовый (W700) дисплей соответственно. Новые модели оснащались исключительно экранами формата 16:10, а соотношение 4:3, которое было у предшественников (например, у ThinkPad T61) – кануло в лету (что довольно сильно расстроило некоторых поклонников бренда). Вероятно, самой яркой моделью в этом поколении стал ThinkPad T420. Разнообразие портов в нем просто поражает: 10 различных разъемов обеспечивали этому ноутбуку большой спектр возможностей. ThinkPad T420 был выпущен в 2011 году, но в нем еще есть один DisplayPort рядом с портом VGA, что позволяет подключить его практически к любому устройству. Ноутбук имеет четыре порта USB Type-A (один из них – eSATA) и даже кардридер 4-в-1. ThinkPad T400, T410 и T420 поддерживали возможность установки Firewire.
Еще одно интересное отличие состоит в том, что в T400 оба модуля DIMM (двусторонние модули памяти) находились сразу под сенсорной панелью. А вот в других моделях с таким же типом корпуса модули DIMM расположены отдельно: один – под нижней панелью обслуживания ноутбука, а другой – под клавиатурой.
В T420 и последующих моделях произошло еще одно заметное изменение: переход с экрана форматом 16:10 на соотношение 16:9. Предыдущие модели были оснащены дисплеями 16:10 с разрешением 1440 x 900 и диагональю около 14.1 дюйма. Более новые модели (включая T420) получили дисплеи 16:9 с более высоким разрешением 1600 x 900 (правда, по диагонали они стали меньше – ровно 14 дюймов). Новые дисплеи также оказались более яркими: в наших тестах средний показатель был 230 нит.
ThinkPad T430 открыл эру USB 3.0 для толстых, «бескомпромиссных» 14-дюймовых ноутбуков серии T. Для этого в жертву был принесен полноразмерный DisplayPort, который заменили разъемом Mini-DP. А Firewire и вовсе пропал с радаров, как и встроенный модем с соответствующим разъемом. Однако, вспомним, что этот ноутбук был выпущен уже в 2012 году, так что удаление данных компонентов было полностью оправдано и даже немного припозднилось.
В этом поколении Lenovo также успела полностью переработать клавиатуру на более современный манер. Механические клавиши были заменены новой мембранной островной клавиатурой («chiclet»), в которой, к счастью, был сохранен прежний ход кнопок. Изменение клавиатуры было спорным в то время, таким оно осталось и по сегодняшний день. Многие энтузиасты ThinkPad по-прежнему предпочитают старые клавиатуры, а некоторые любят их настолько, что даже отказались переходить на более новые модели. К большому разочарованию владельцев ThinkPad, глубину хода, которая итак казалась не слишком большой, в свежих моделях еще больше урезали.
Серия T440 (2014 - 2018)
После года без обновлений T-серии Lenovo выпустила ThinkPad T440 в 2014 году. Компания полностью изменила дизайн ноутбука, значительно уменьшив его. Тем не менее, величина корпуса T440 была почти такой же, как и у T430. Т440 отличался большим трекпадом, который в то время считался лучшим среди ноутбуков с Windows.
Но и это обновление не обошлось без жертв. Отсутствие отдельных кнопок TrackPoint стало досадным упущением компании с точки зрения многих пользователей. Это сильно усложнило использование TrackPoint и разочаровало поклонников бренда. Lenovo также упразднила ряд портов и функций в новом ноутбуке. Количество USB-портов сократилось вдвое: осталось только два порта USB 3.0 Type-A. Дисковод также был удален, а слот для экспресс-карт – заменен слотом для смарт-карт с совершенно другим функционалом. Малое количество USB-портов оставило неприятное послевкусие у многих, так как наличие только двух разъемов для USB на ноутбуке такого размера, как T440 в 2014 году было практически неслыханно. Порт VGA в этой модели пока что сохранили.
Кроме этого, T440 получил запатентованный, для этой конкретной категории 14-дюймовых ноутбуков, порт зарядки. В отличие от конкурентов, прямоугольный штекер зарядки не мог свободно вращаться внутри разъема. Тем не менее, как и предыдущие разъемы для зарядки, этот порт не был припаян к плате, так что его легко можно было поменять. Он был подключен через кабель, который запросто можно заменить, что облегчало ремонт и модернизацию этого порта. Позже картина сильно изменится, но в данной модели ремонтопригодность была отличной.
T440 также имеет один слот памяти и один модуль памяти, припаянный к плате. Последнее оказалось весьма непопулярным нововведением. Lenovo исправила свою ошибку в ThinkPad T450, добавив дополнительный слот на плату. Кроме того, был добавлен еще один порт USB 3.0, а также физические кнопки для TrackPoint и картридер 4-в-1, который так и остался недооцененным.
ThinkPad T460 получил 300-нитный дисплей с разрешением 1080p, но остался без порта VGA и даже без HDMI 1.4. ThinkPad T470 поддержал эту тенденцию, избавившись от разъема Mini-DP и Thunderbolt 3. Зато в T470 появилась сенсорная панель Precision. Эта модель также была немного изменена внешне по сравнению с T460, например, появилось прорезиненное покрытие на крышке (но не в области под руками).
Последняя модель с таким типом корпуса – ThinkPad T480. Она почти не отличалась от T470, разве что несколькими серьезными изменениями в оснащении. Что мы имеем в итоге: Lenovo пошла на небольшие компромиссы в T430, число которых сильно увеличилось в T440, правда, компания быстро отказалась от них из-за возмущения пользователей, но снова завела ту же песню в T480.
Lenovo убрала порт Type-A и квадратный разъем для зарядки, чтобы заменить их двумя портами USB-C. Для зарядки можно использовать любой из них, но только один поддерживает Thunderbolt 3. Это в разы усложняет замену порта зарядки: эту операцию теперь уже невозможно будет произвести без паяльника, в отличие от опыта предыдущих моделей. Нижний док-порт был удален. Его заменили портом Ethernet, разместив рядом с одним из разъемов USB-C. Этот порт в то время можно было увидеть на более тонких моделях, таких как ThinkPad X1 Carbon G6, где нет разъема RJ45.
Серия T490 (2019)
В этом году Lenovo снова изменила 14-дюймовую модель T-серии, выпустив ThinkPad T490. Этот ноутбук оказался тоньше, легче и в целом меньше, чем T480. Корпус очень напоминает ThinkPad T480s, например, у новинки такие же тонкие рамки дисплея. Что касается изменений внутри – отсутствует возможность расширить батарею, а это ограничивает T490 50-ю Вт/ч. Учитывая возможность более старых моделей подключить дополнительную батарею, что обеспечивало запас 90 Вт/ч или больше, новинка понесла довольно существенные потери.
Но это далеко не все изменения в ThinkPad T490. Как и в T440, в новинке есть лишь один слот памяти, что ограничивает возможность кастомизации и обновления системы в целом. В моделях на базе Intel плата WLAN распаяна, что исключает возможность любого обновления в этой области. Причем это нельзя назвать необходимым компромиссом. В ThinkPad T495, варианте T490 на базе AMD, есть сменная карта WLAN, так что проблема здесь явно не в отсутствии свободного пространства.
2.5-дюймовый отсек для жесткого диска также был упразднен в этом поколении, вероятно, из-за изменений размера и удаления дополнительной батареи. Твердотельный накопитель остался в слоте M.2 в верхней части основной платы. Хотя это не катастрофическое изменение, оно препятствует использованию 2.5-дюймовых SATA SSD внутри нового ThinkPad. Также полноразмерный слот для SD-карты был заменен на microSD-слот. При этом в T480s был полноразмерный слот для SD-карты, так что это изменение едва ли можно назвать оправданным.
Выводы
В целом, в последние годы бренд ThinkPad занимался «прощупыванием почвы». Дизайн T400 использовался четыре года, а T440 – пять лет. Вполне возможно, что в следующем году может произойти очередная модернизация 14-дюймовых ThinkPad из серии T, или же мы увидим еще одно поколение ноутбуков с такими же корпусами, как у T490. Пока что рано об этом говорить. Однако CES 2020 уже не за горами, и, возможно, скоро ситуация прояснится, и мы поймем чего ждать от ThinkPad дальше.