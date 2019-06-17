Razer сделала удобное визуальное руководство для своих линеек механических переключателей

Теперь можно легко сравнить расстояние возврата, отдачу, силу и точки срабатывания каждого из четырех типов механических переключателей, разработанных Razer. Игровые клавиатуры с этими механическими переключателями представлены сериями Huntsman и BlackWidow.

Некоторые геймеры недовольны механическими клавишами своей клавиатуры. Если сравнивать обычные мембранные клавиатуры с механическими переключателями, то, по словам энтузиастов, последние обеспечивают более четкую тактильную отдачу, а также они сами более долговечны и надёжны. Проблема, однако, заключается в том, что существует несколько типов механических переключателей, а учитывая тот факт, что разные производители предлагают собственные уникальные механизмы, то сравнение и выбор для заинтересованных пользователей становятся ещё сложнее.

Чтобы облегчить его, Razer опубликовала небольшое наглядное руководство по линейкам механических клавиатур, которое включает фиолетовые, зеленые, оранжевые и желтые переключатели. Руководство позволяет упростить выбор типа переключателя в зависимости от привычного сценария использования: геймеры смогут по достоинству оценить отдачу фиолетовых или зеленых переключателей, тогда как любителям быстрой печати и более тихих клавиш подойдут оранжевые и желтые.

Поскольку подход Razer к механическим переключателям кардинально отличается от подхода MX Cherry, то их сложно сравнивать между собой. Перед покупкой такой техники в Интернете, мы рекомендуем сначала посетить магазин и попробовать разные клавиатуры в действии, чтобы оценить громкость нажатия клавиш, силу, необходимую для срабатывания, и отдачу. Стоит отметить, что Razer предлагает механические переключатели ещё одного, пятого, типа в Blade Pro последнего поколения, которые не попали в данное руководство.