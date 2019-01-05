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Новогоднее поздравление чуть не стоило работы двум сотрудникам компании Huawei

Сотрудники Huawei не учли, что публикация с iPhone отображается в Twitter со специальной подписью (Изображение: 3dnews)
Сотрудники Huawei не учли, что публикация с iPhone отображается в Twitter со специальной подписью (Изображение: 3dnews)
Несмотря на политику поддержки отечественного производителя и запрет некоторых моделей iPhone в Китае, сотрудники Huawei рискнули выложить новогоднее поздравление от лица компании в Twitter, используя при этом «яблочное» устройство.
by Alina Bakhvalova, 05.01.2019

Как известно, в конце прошлого года в Китае официально были запрещены продажи iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Это произошло из-за обвинения Apple в нарушении патентных прав компании Qualcomm. Запрет не коснулся последних моделей смартфонов, таких как iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Однако всяческие поощрения со стороны государства склоняют большинство пользователей перейти на отечественные устройства, например, Huawei.

Поэтому скандал с размещением новогоднего поздравления от официальных представителей компании через iOS-устройство приобрёл некий масштаб и огласку. Издание Caixin подтвердило, что 1 января на официальной странице Huawei в Twitter появилось сообщение с подписью «via Twitter for iPhone». Однако, как утверждают два сотрудника, сделавших это, они были вынуждены воспользоваться iPhone и сделали это без какого-либо умысла.

К счастью, виновники истории не были уволены за свою оплошность, однако одного из них понизили в должности с сокращением заработной платы, а второму – заморозили индексацию зарплаты. Все бы ничего, однако эти события происходят на фоне противостояния двух компаний, или даже экономик двух стран. Кроме запрета в некоторых моделей iPhone Китае, стоит отметить арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, пребывающей в Канаде.

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Alina Bakhvalova, 2019-01- 5 (Update: 2019-01- 5)

 