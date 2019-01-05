Новогоднее поздравление чуть не стоило работы двум сотрудникам компании Huawei
Как известно, в конце прошлого года в Китае официально были запрещены продажи iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Это произошло из-за обвинения Apple в нарушении патентных прав компании Qualcomm. Запрет не коснулся последних моделей смартфонов, таких как iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Однако всяческие поощрения со стороны государства склоняют большинство пользователей перейти на отечественные устройства, например, Huawei.
Поэтому скандал с размещением новогоднего поздравления от официальных представителей компании через iOS-устройство приобрёл некий масштаб и огласку. Издание Caixin подтвердило, что 1 января на официальной странице Huawei в Twitter появилось сообщение с подписью «via Twitter for iPhone». Однако, как утверждают два сотрудника, сделавших это, они были вынуждены воспользоваться iPhone и сделали это без какого-либо умысла.
К счастью, виновники истории не были уволены за свою оплошность, однако одного из них понизили в должности с сокращением заработной платы, а второму – заморозили индексацию зарплаты. Все бы ничего, однако эти события происходят на фоне противостояния двух компаний, или даже экономик двух стран. Кроме запрета в некоторых моделей iPhone Китае, стоит отметить арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, пребывающей в Канаде.