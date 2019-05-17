Новый Asus ZenFone 6 претендует на звание лучшего смартфона года

ZenFone 6, анонсированный вчера, пополнил коллекцию выдвижных фронтальных камер весьма оригинальным решением: модуль основной камеры может переворачиваться на 180 градусов, превращаясь в селфи-камеру. Вместе с этим появилась возможность делать фото под разными углами, легко создавать панорамные снимки и непрерывно держать объект в фокусе.

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Вчера Asus официально представила ZenFone 6 и, оказалось, что ранние утечки информации о нём были не совсем точны. Это хорошая новость, поскольку с новыми характеристиками ZenFone 6 может стать самым необычным (и, в целом, лучшим) смартфоном года.

ZenFone 6 включает все топовые комплектующие, необходимые флагману 2019 года:

Процессор: Qualcomm Snapdragon 855 (7-нм, 64 бит)

Графическое ядро: Adreno 640

Оперативная память: 6 или 8 ГБ, LPDDR4X

Хранилище: 64, 128 или 256 ГБ UFS 2.1, MicroSD до 2 ТБ

Дисплей: 6,4-дюймовый FHD+ (2340x1080, 13:6 или 19,5:9), до 600 нит, 96% охват цветового пространства NTSC, поддержка HDR10 и DCI-P3

Размеры: 159,1 х 75,4 х 9,1 мм, 190 г

Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка Quick Charge 4.0 (адаптер 18 Вт в комплекте)

ОС: Android 9 Pie w/Zen UI, обещано обновление до Android 10 в конце этого года

Хотя дактилоскопический сканер ZenFone 6, по старинке, расположился на задней панели, в смартфоне есть два других интересных штриха, которых так не хватало большинству флагманов этого года.

Первый - это высококачественный встроенный ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь), который, по словам Asus, поддерживает звук Hi-Res на частоте 192 кГц/24 бита. Хотя на рынке уже появлялись довольно внушительные аудиорешения для смартфонов (на телефонах LG серии V), тем не менее подобные ЦАП встречались редко. Кстати, разъем для наушников тоже остался на месте.

Вторая особенность – действительно оригинальное решение проблемы выреза над экраном. В ZenFone 6 дисплей занимает почти всю переднюю панель (92%), что стало возможным благодаря вращающемуся модулю, установленному на задней панели устройства. Модуль с двумя камерами может поворачиваться на 180 градусов вокруг шарнира, позволяя пользователям снять селфи на основную камеру. Однако, кроме этого, такой модуль открывает целое множество возможностей для применения.

Например, пользователи смогут расположить камеру под любым углом вдоль оси её вращения. Клавиша регулировки громкости в приложении «Камера», по совместительству, выступает также механизмом регулировки положения камер. Ещё один плюс необычного шарнира заключён в процессе создания панорамных снимков: пользователю больше не нужно будет страдать, подбирая правильную скорость вращения смартфона, а достаточно будет держать телефон неподвижно, чтобы получить отличный панорамный снимок. Также камера может отслеживать движущиеся объекты в режиме фото или видео, если пользователь задаст фокусировку на объекте. Конечно, без небольших задержек не обойтись, но, в данном случае, функция, скорее, рассчитана на медленно движущиеся цели.

Сами камеры тоже довольно хороши. Главная представлена датчиком Sony IMX586 (48 МП, f/1,79, размер пикселя 0,8 мкм). Имеется лазерная система автофокусировки и режим Super Night (ночной съёмки), который показал себя немного лучше, чем ночной режим OnePlus 7 Pro но пока отстает от Google Night Sight, если судить по первым образцам фотографий (обратите внимание, что режим Super Night будет доступен лишь после обновления по воздуху). Вторая камера – это широкоугольный объектив с разрешением 13 МП и углом 125 градусов – самым большим из всех, которые мы видели на рынке.

Существует и множество других дополнительных возможностей, таких как: обратная беспроводная зарядка, Bluetooth 5.0, тройной лоток для двух SIM-карт и карты MicroSD и т.п. Официальная дата выхода ещё не определена, но уже известно, что базовая модель (64 ГБ памяти, 6 ГБ ОЗУ) будет стоить $499. Такой ценник, безусловно, сделает смартфон чрезвычайно конкурентоспособным.