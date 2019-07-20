Biostar, Asus: Производителей, включивших PCIe 4.0 на матплатах серии 400, всё больше

Официально AMD поддерживает PCIe 4.0 на материнских платах с чипсетом X570 и более новых. Но в Biostar, как и в Asus ранее, обошли официальные рекомендации - отдельные их платы на B450 и X470 получили временную поддержку нового стандарта

Ниже приведён список удачливых плат. Чтобы разблокировать на одной из них поддержку PCIe 4.0, достаточно перейти на сайт производителя материнской платы, загрузить на свой компьютер и установить самое последнее обновление BIOS. Само собой, использование процессора Ryzen трёхтысячной серии является обязательным условием - тысячная и двухтысячная встроенной поддержкой PCIe 4.0 не обладают.

Всё это - модели со стороны Asus. Со стороны Biostar поддержка нового стандарта заявлена для плат X470GT8, X470GTN, B450MH, B45M2. К сожалению, производитель не уточняет, в каких именно разъёмах будет активен PCIe 4.0 после обновления прошивки. Скорее всего, как и в случае с Asus, речь идёт об основном 16-полосном гнезде и об одном гнезде с четырьмя линиями, предназначенном для установки SSD.

Есть какой-то подвох, да?

Есть. Чтобы сохранить за устаревающей материнской платой умение работать с PCIe 4.0, нужно не просто установить актуальное сейчас обновление от производителя материнской платы, но ещё и остаться на нём навсегда - иначе AMD уже в ближайшее время закроет эту лазейку в своих собственных обновлениях. Производитель материнской платы обязан будет включить заплатку от AMD в очередное обновление BIOS.

Использование не самой свежей версии BIOS чаще всего никак не способно навредить пользователю, но теоретически, по мере прошествия новых и новых лет, может сделать компьютер уязвимым к новым угрозам безопасности или лишить его исправлений, повышающих скорость работы.

Чем PCIe четвёртого поколения лучше третьего?

Одна линия PCI-Express 3.0 даёт (1000 * 128 / 130 = 984 МБ/с) пропускной способности. Четвёртая ревизия стандарта же увеличивает эту цифру вдвое. Для накопителей данных, подключаемых в гнездо M.2 на 4-полосную шину PCIe, это даёт возможность забыть про текущее ограничение в 3938 МБ/с.

Что касается видеокарт и прочих плат расширения, подключаемых в основное, 16-полосное гнездо на материнской плате, то заметного глазу прироста производительности, скорее всего, ждать не стоит, за исключением совсем уж монстрообразных конфигураций, как, например, с 4 видеокартами в одной системе.

AM4: Сокет-долгожитель и назидание для других разработчиков процессоров

AMD можно обвинить во многом, и большинство претензий будет обоснованным. Но при этом они сумели обеспечить своему сокету AM4 долгие и долгие годы успешного существования, чем дали покупателю твёрдую уверенность в сохранении совместимости между поколениями и в возможности устроить апгрейд своей системе в любой момент, потратившись при этом лишь на нужное, а не на всю систему с нуля. Сравните это с Intel, которая значительно меняет дизайн процессорного гнезда и количество пинов в нём едва ли не с каждым новым поколением своей продукции. А обновление архитектуры процессоров происходит в нынешнюю эпоху практически ежегодно, вне зависимости от того, о каком семействе (x86, ARM, ...) или производителе идёт речь.