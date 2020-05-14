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Дополнительная камера с цветным фильтром у OnePlus 8 Pro способна видеть сквозь пластик

Для камеры OnePlus 8 Pro пластик бывает прозрачным (Изображение: OnePlus)
Для камеры OnePlus 8 Pro пластик бывает прозрачным (Изображение: OnePlus)
Некоторые пользователи OnePlus 8 Pro сообщают на Twitter и Reddit, что дополнительная камера данного смартфона способна видеть сквозь некоторые пластиковые предметы. В приложении камеры нужно включить фотохроматический эффект, после чего можно увидеть магию. Трюк срабатывает далеко не на всех материалах, так как многие поверхности блокируют ИК-излучение.
Anil Satyanarayana | 14/05/2020
5G Android Chinese Tech OnePlus телефоны

Честно говоря, модуль основной камеры у OnePlus 8 Pro минимально отличается от того, что был у предшественника. Мало кто понимал, зачем вообще на практике нужна 5-МП камера с  цветным фильтром - ее полезность довольно сложно оценить в сравнении с широкоугольными и телеобъективами. Тем не менее, популярный YouTube-блогер MKHBD нашел довольно нестандартный способ ее применения.

Автор канала продемонстрировал как вспомогательная камера OnePlus 8 Pro способен видеть сквозь некоторые пластиковые предметы в своем Twitter. Он опробовал фотохроматический режим на множестве различных предметов и пришел к выводу, что камера видит "насквозь" только те материалы, которые пропускают ИК-излучение. На видео ниже вы можете видеть, как при активации соответствующего режима, камера отображает внутренности пульта от приставки. Довольно известный инсайдер IceUniverse тоже опробовал в деле данный режим на различных типах поверхностей.

Честно говоря, такая возможность у смартфона у нас вызывает опасение. В случае OnePlus 8 Pro "прозрачность" материалов для камеры довольно ограничена, так как большинство из них блокирует ИК-излучение. Однако, пользователи XDA Developers (Mishaal Rahaman и другой пользователь на Reddit) смогли воспроизвести трюк и с другими типами материалов. Как бы там ни было, на данный момент такая особенность камеры OnePlus 8 Pro позволит его владельцам разве что удивить пару-тройку друзей и всего-то.

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Anil Satyanarayana, 2020-05-14 (Update: 2020-05-14)
Anil Satyanarayana
Editor of the original article: Anil Satyanarayana - Editor

 