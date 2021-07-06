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Nokia выпустит флагманский 5G-смартфон ко дню холостяка

Новый флагман Nokia? (Изображение: ITHome)
Новый флагман Nokia? (Изображение: ITHome)
За последнее время компания Nokia не фигурировала в утечках - по крайней мере, если говорить о флагманских смартфонах. Однако, судя по информации из достоверного источника, можно ожидать появления нового мощного смартфона от Nokia уже осенью 2021 года
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
5G Android из Китая слухи смартфоны и всё связанное с ними
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Nokia не выпускала флагманских смартфонов на Android со времен Nokia 9 PureView, который был основан на Snapdragon 845. С тех пор многое изменилось и даже сотрудничество с брендом Zeiss, совместно с которым разрабатывалась оптика для камеры, подошло к концу.

Однако, судя по новейшей информации, компания HMD Global, которой принадлежит Nokia, сейчас находится в активной фазе разработки нового премиального смартфона. Ресурс ITHome утверждает, что данную информацию подтвердил сам Чжан Юйчен (Zhang Yucheng) - менеджер по продукции китайского подразделения бренда. Самое интересное, что релиз новой флагманской модели, похоже, запланирован на 11 ноября - так называемый День холостяка.

Учитывая что все китайские (и не только) торговые площадки устраивают масштабные распродажи к этому празднику, выход нового флагмана от Nokia не останется незамеченным.

Источник(и)

ITHome, GSMArena

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Senior Tech Writer - 3916 статей на Notebookcheck c 2018 года
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Deirdre O'Donnell, 2021-07- 6 (Update: 2021-07- 6)

 