Nokia выпустит флагманский 5G-смартфон ко дню холостяка
Nokia не выпускала флагманских смартфонов на Android со времен Nokia 9 PureView, который был основан на Snapdragon 845. С тех пор многое изменилось и даже сотрудничество с брендом Zeiss, совместно с которым разрабатывалась оптика для камеры, подошло к концу.
Однако, судя по новейшей информации, компания HMD Global, которой принадлежит Nokia, сейчас находится в активной фазе разработки нового премиального смартфона. Ресурс ITHome утверждает, что данную информацию подтвердил сам Чжан Юйчен (Zhang Yucheng) - менеджер по продукции китайского подразделения бренда. Самое интересное, что релиз новой флагманской модели, похоже, запланирован на 11 ноября - так называемый День холостяка.
Учитывая что все китайские (и не только) торговые площадки устраивают масштабные распродажи к этому празднику, выход нового флагмана от Nokia не останется незамеченным.