Что для нас приготовила компания Huawei: краткий пересказ новой презентации

Долгожданная презентация флагманов Huawei прошла сегодня, а в лавине новостей о смартфонах серии P40 уже легко потеряться. Чем примечательны Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+ и что еще представила нам компания – читайте в нашей статье.

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Презентация новинок от Huawei прошла, как и прогнозировалось, в режиме онлайн из-за ситуации с коронавирусом и карантинами. В частности, были показаны три модели: Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+.

Начнем с общих для всех моделей характеристик. Первая из них – процессор Kirin 990 5G с поддержкой нового стандарта связи. Вторая – OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц для Pro и Pro+ (для P40 частоту не указали, значит, в этой модели она – 60 Гц). Третья – 32-МП фронтальная камера, а четвертая – защита по стандарту IP: правда, в базовой модели это «урезанный» вариант IP53 (защита от пыли и брызг, без возможности погружения в воду), а в Pro-вариантах – уже «полная» IP68.

Также устройства будут оснащены функцией постоянного отображения информации на трехслойном экране «3D Rendered AOD». Еще одно интересное решения для Huawei – совмещение eSim и двух слотов для физических сим-карт, в один из которых можно установить карту памяти NM Card.

