Что для нас приготовила компания Huawei: краткий пересказ новой презентации
Презентация новинок от Huawei прошла, как и прогнозировалось, в режиме онлайн из-за ситуации с коронавирусом и карантинами. В частности, были показаны три модели: Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+.
Начнем с общих для всех моделей характеристик. Первая из них – процессор Kirin 990 5G с поддержкой нового стандарта связи. Вторая – OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц для Pro и Pro+ (для P40 частоту не указали, значит, в этой модели она – 60 Гц). Третья – 32-МП фронтальная камера, а четвертая – защита по стандарту IP: правда, в базовой модели это «урезанный» вариант IP53 (защита от пыли и брызг, без возможности погружения в воду), а в Pro-вариантах – уже «полная» IP68.
Также устройства будут оснащены функцией постоянного отображения информации на трехслойном экране «3D Rendered AOD». Еще одно интересное решения для Huawei – совмещение eSim и двух слотов для физических сим-карт, в один из которых можно установить карту памяти NM Card.
Пойдем по восходящей: Huawei P40 – младшая модель этой серии, выполняющая роль «Lite»; обладает 6.1-дюймовым дисплеем, имеет тройную камеру с датчиками 50+8+16 МП, где последние два – телефото и сверхширокоугольный объективы соответственно. Смартфону достался аккумулятор на 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22.5 Вт. Доступна лишь одна конфигурация 8/128 ГБ, которая обойдется в €799.
Следующая новинка – Huawei P40 Pro – на голову отличается от младшей версии. Здесь мы уже можем увидеть гордость новой серии – экран Overflow Display, который якобы закруглен со всех сторон, хотя на деле – лишь по бокам. Дисплей у P40 Pro чуть больше – 6.58 дюймов, разрешение – 2640х1200, а плотность пикселей – 441 пиксель на дюйм, при том, что у P40 это значение составило 420 судя по словам Ричарда Ю (Richard Yu), главы Huawei Consumer Business Group, который и вел всю презентацию.
Также Huawei P40 Pro отличился от младшей модели наличием дополнительного ToF-датчика камеры, кроме которого мы можем увидеть 50-МП основной датчик, 12-МП телеобъектив с 5х зумом и 40-МП сверхширокоугольный объектив. Аккумулятор у данного смартфона тоже больше – 4200 мАч, как и мощность проводной зарядки – 40 Вт, бонусом к которой идет и беспроводная – мощностью 27 Вт. Производитель, опять же, решил не усложнять жизнь покупателям, предложив всего одну конфигурацию 8/256 ГБ по цене €999. P40 и P40 Pro выйдут на рынок уже 7 апреля, все так же без Google-сервисов, вместо этого предложив доступ к собственному магазину приложений AppGallery.
Топовый Huawei P40 Pro+ немногим отличается от P40 Pro; разрыв между этими моделями куда меньше, чем между предыдущими двумя. В P40 Pro+ и P40 Pro многое – абсолютно одинаковое: начиная с габаритов, заканчивая ПО. Однако отличия все же есть, даже визуальные. Среди них, естественно, пятый датчик камеры. Huawei решила добавить к общей системе еще один 8-МП телеобъектив, так что один из них обеспечивает трехкратный, а другой – десятикратный оптический зум. Присовокупив к этому возможность цифрового зума получаем уникальный 100-кратный зум.
Второе отличие – это объем памяти. Единственная конфигурация на 8/512 ГБ будет стоить €1399 и появится только в июне. Кстати, в P40 Pro+ вас ждет еще один приятный, инновационный бонус – мощность беспроводной зарядки в смартфоне будет достигать 40 Вт.
Также в презентации были упомянуты такие аксессуары как: умная колонка Sound X, которая сможет очень легко взаимодействовать со смартфоном, позволяя воспроизводить музыку и совершать звонки; умные очки Gentel Monster о цене и сроках выхода которых так и не сообщили, а также умные часы Watch GT 2 (€229-249) и Watch GT 2e (€199).