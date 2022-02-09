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Huawei P50 Pro и P50 Pocket уже доступны для предварительного заказа

Huawei P50 Pocket (Изображение: Huawei)
Huawei P50 Pocket (Изображение: Huawei)
Смартфон Huawei P50 Pro и его сотоварищ с гибким экраном P50 Pocket уже доступны для предзаказа. Цена у новинок китайского производителя довольно высокая, но в некоторых регионах к покупке прилагаются подарки
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
из Китая раскладушки боо-оольшие смартфоны смартфоны и всё, что связано с ними хранение данных
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Huawei открыла предзаказы на международные версии смартфонов P50 Pro и P50 Pocket. В некоторых регионах покупателям новинок полагаются фирменные подарки.

Оба новых смартфона основаны на чипсете Snapdragon 888 и обладают OLED дисплеями высокого разрешения. Раскладушка P50 Pocket выделяется своим дизайном с гибким дисплеем в стиле Motorola Razr и Samsung Galazy Z Flip3. Как и последний, новый смартфон Huawei получил дополнительный внешний дисплей. Однако у Huawei он круглый: необычное и интересное, но спорное дизайнерское решение.

Из-за санкций обе новинки не поддерживают 5G и, собственно, именно по этой причине и доступны на международном рынке. Впрочем, отсутствие поддержки самого современного стандарта мобильной связи не помешало Huawei запросить за P50 Pocket непомерную цену: 1299 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ и 1599 евро за 12-ГБ версию Premium Edition в золотом цвете. Для сравнения, раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip3, который основан на том же Snapdraon 888, но с поддержкой 5G, сейчас можно купить за ~712 евро.

Стоимость Huawei P50 Pro стартует с отметки 1199 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ в расцветках Golden Black и Cocoa Gold.

В некоторых регионах в подарок к новым смартфонам Huawei прилагаются наушники FreeBuds Pro и 3-месячная подписка на приложение Adidas Runtastc Premium.

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Huawei DE (1)

Huawei DE (2)

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4775 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2647 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Deirdre O'Donnell, 2022-02- 9 (Update: 2022-02- 9)

 