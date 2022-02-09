Huawei P50 Pro и P50 Pocket уже доступны для предварительного заказа

Смартфон Huawei P50 Pro и его сотоварищ с гибким экраном P50 Pocket уже доступны для предзаказа. Цена у новинок китайского производителя довольно высокая, но в некоторых регионах к покупке прилагаются подарки

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Huawei открыла предзаказы на международные версии смартфонов P50 Pro и P50 Pocket. В некоторых регионах покупателям новинок полагаются фирменные подарки.

Оба новых смартфона основаны на чипсете Snapdragon 888 и обладают OLED дисплеями высокого разрешения. Раскладушка P50 Pocket выделяется своим дизайном с гибким дисплеем в стиле Motorola Razr и Samsung Galazy Z Flip3. Как и последний, новый смартфон Huawei получил дополнительный внешний дисплей. Однако у Huawei он круглый: необычное и интересное, но спорное дизайнерское решение.

Из-за санкций обе новинки не поддерживают 5G и, собственно, именно по этой причине и доступны на международном рынке. Впрочем, отсутствие поддержки самого современного стандарта мобильной связи не помешало Huawei запросить за P50 Pocket непомерную цену: 1299 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ и 1599 евро за 12-ГБ версию Premium Edition в золотом цвете. Для сравнения, раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip3, который основан на том же Snapdraon 888, но с поддержкой 5G, сейчас можно купить за ~712 евро.

Стоимость Huawei P50 Pro стартует с отметки 1199 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ в расцветках Golden Black и Cocoa Gold.

В некоторых регионах в подарок к новым смартфонам Huawei прилагаются наушники FreeBuds Pro и 3-месячная подписка на приложение Adidas Runtastc Premium.