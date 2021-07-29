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Huawei P50 и P50 Pro: флагманы без 5G, но с потрясающими камерами

Серия Huawei P50 получила превосходные камеры (Изображение: Huawei)
Серия Huawei P50 получила превосходные камеры (Изображение: Huawei)
Huawei наконец официально представила флагманские смартфоны серии P50, которые удивляют своими характеристиками. Так, обе новые модели НЕ получили поддержку 5G, но в остальном их параметры превосходные - особенно это касается камеры
Hannes Brecher, 🇩🇪
смартфоны и всё связанное с ними из Китая свежие релизы
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Huawei только что официально представила флагманские смартфоны серии P50 на онлайн презентации. Наконец-то мы можем рассказать вам о новых Huawei P50 и P50 Pro! Оба устройства имеют схожий дизайн, но у старшей Pro-модели дисплей со скругленными краями. Характеристики могут удивить неподготовленных читателей - Huawei полностью отказалась от поддержки  5G в новых устройствах - не в последнюю очередь из-за санкций США, которые не позволяют покупать или производить чипсеты с 5G.


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Базовый Huawei P50 полагается на Qualcomm Snapdragon 888 4G, а старший Huawei P50 Pro доступен как с таким же Snapdragon 888, так и в версии с фирменным чипом HiSilicon Kirin 9000 4G от Huawei. Вероятно, что доступность различных версий старшей модели будет зависеть от региона продаж. В остальном же обе модели предлагают поддержку современных интерфейсов и стандартов связи: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и USB 3.1 Gen 1 Type-C. Оба аппарата получили влагозащиту и подэкранные сканеры отпечатков. Что же до самих экранов: обе модели оснащаются AMOLED матрицами с разрешением 2700 x 1228 пикселей, но у P50 диагональ составляет 6.5 дюймов с частотой обновления 90 Гц, а у P50 Pro - 6.6 дюймов с частотой обновления 120 Гц. Емкость батареи составляет 4100 мАч для базовой модели и 4360 мАч для старшей, зарядка в любом случае осуществляется через USB Type-C на мощности до 66 Вт. В случае Huawei P50 Pro также поддерживается беспроводная зарядка с максимальной мощностью 50 Вт.

Камера: Монохромный фотосенсор для P50 Pro

Смартфоны Huawei P-серии всегда были известны своими чрезвычайно качественными камерами и поколение P50 не стало исключением. Huawei P50 и P50 Pro получили одинаковую основную 50-мегапиксельную камеру с диафрагмой оптики f/1.8 и фокусным расстоянием 23 мм (эквивалент 35 мм). Ультра-широкоугольная камера имеет разрешение 13 МП в обеих моделях, но у P50 Pro фокусное расстояние 13 мм вместо 16 мм у базовой модели.

Телеобъектив Huawei P50 имеет разрешение 12 МП и фокусное расстояние 125 мм, в то время как у P50 Pro фокусное расстояние 90 мм и разрешение 64 МП. Оба телеобъектива имеют оптическую стабилизацию изображения, а также лазерную систему автофокусировки. P50 Pro также имеет четвертую камеру, которая сочетает в себе монохромный датчик разрешением 40 МП и объектив с фокусным расстоянием 26 мм и диафрагмой f/1.6 - она призвана обеспечивать повышенную детализацию изображения с низким уровнем шума при слабом освещении. Фронтальная камера имеет разрешение 13 МП и расположена в отверстии в дисплее у обеих моделей.

Цена и доступность

Стоимость Huawei P50 в конфигурации 8/128 ГБ памяти в Китае составляет 4488 юаней, что примерно равняется 586 евро. За старший P50 Pro с 8/128 ГБ придется отдать 5988 юаней (780 евро), а топовая конфигурация с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти обойдется в 7.988 юаней (1042 евро).

Информации о датах появления и стоимости новых флагманов в Европе пока нет, но Huawei уже подтвердила, что собирается выпускать модели и для международного рынка.

Huawei P50 Huawei P50 Pro
ЧипсетQualcomm Snapdragon 888 4GHiSilicon Kirin 9000 4G /
Qualcomm Snapdragon 888
Дисплей

6.5 дюймов AMOLED
Частота обновления 90 Гц
Частота сенсора 300 Гц 
2700 x 1228 пикселей
Частота ШИМ 1440 Гц

6.6 дюймов AMOLED
Частота обновления 120 Гц 
Частота сенсора 300 Гц
2700 x 1228 пикселей
Частота ШИМ 1440 Гц

Основная камера50 МП | 23 мм | f/1.850 МП| 23 мм | f/1.8 | OIS
Ультра-широкоугольная камера13 МП| 16 мм | f/2.213 МП| 13 мм | f/2.2
Телеобъектив12 МП| 125 мм | f/3.4 | OIS64 МП| 90 мм | f/3.5 | OIS
Монохромная камера40 МП| 26 мм | f/1.6
Лазерный автофокусJaJa
Фронтальная камера13 МП| f/2.413 МП| f/2.4
Сканер отпечатковВстроен в дисплейВстроен в дисплей
Батарея

4100 мАч
Мощность зарядки: 66 Вт через USB Type-C

4360 мАч
Мощность зарядки: 66 Вт через USB Type-C/50 Вт беспроводная
ОЗУ8 ГБ8 ГБ / 12 ГБ
Память128 ГБ / 256 ГБ128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

 

Источник(и)

Huawei

Hannes Brecher
Автор исходного текста: Hannes Brecher - Senior Tech Writer - 5858 статей на Notebookcheck c 2018 года
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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 07 > Huawei P50 и P50 Pro: флагманы без 5G, но с потрясающими камерами
Hannes Brecher, 2021-07-29 (Update: 2021-07-29)

 