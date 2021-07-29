Huawei P50 и P50 Pro: флагманы без 5G, но с потрясающими камерами

Камера: Монохромный фотосенсор для P50 Pro

Смартфоны Huawei P-серии всегда были известны своими чрезвычайно качественными камерами и поколение P50 не стало исключением. Huawei P50 и P50 Pro получили одинаковую основную 50-мегапиксельную камеру с диафрагмой оптики f/1.8 и фокусным расстоянием 23 мм (эквивалент 35 мм). Ультра-широкоугольная камера имеет разрешение 13 МП в обеих моделях, но у P50 Pro фокусное расстояние 13 мм вместо 16 мм у базовой модели.

Телеобъектив Huawei P50 имеет разрешение 12 МП и фокусное расстояние 125 мм, в то время как у P50 Pro фокусное расстояние 90 мм и разрешение 64 МП. Оба телеобъектива имеют оптическую стабилизацию изображения, а также лазерную систему автофокусировки. P50 Pro также имеет четвертую камеру, которая сочетает в себе монохромный датчик разрешением 40 МП и объектив с фокусным расстоянием 26 мм и диафрагмой f/1.6 - она призвана обеспечивать повышенную детализацию изображения с низким уровнем шума при слабом освещении. Фронтальная камера имеет разрешение 13 МП и расположена в отверстии в дисплее у обеих моделей.



