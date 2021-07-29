Huawei P50 и P50 Pro: флагманы без 5G, но с потрясающими камерами
Huawei только что официально представила флагманские смартфоны серии P50 на онлайн презентации. Наконец-то мы можем рассказать вам о новых Huawei P50 и P50 Pro! Оба устройства имеют схожий дизайн, но у старшей Pro-модели дисплей со скругленными краями. Характеристики могут удивить неподготовленных читателей - Huawei полностью отказалась от поддержки 5G в новых устройствах - не в последнюю очередь из-за санкций США, которые не позволяют покупать или производить чипсеты с 5G.
Базовый Huawei P50 полагается на Qualcomm Snapdragon 888 4G, а старший Huawei P50 Pro доступен как с таким же Snapdragon 888, так и в версии с фирменным чипом HiSilicon Kirin 9000 4G от Huawei. Вероятно, что доступность различных версий старшей модели будет зависеть от региона продаж. В остальном же обе модели предлагают поддержку современных интерфейсов и стандартов связи: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и USB 3.1 Gen 1 Type-C. Оба аппарата получили влагозащиту и подэкранные сканеры отпечатков. Что же до самих экранов: обе модели оснащаются AMOLED матрицами с разрешением 2700 x 1228 пикселей, но у P50 диагональ составляет 6.5 дюймов с частотой обновления 90 Гц, а у P50 Pro - 6.6 дюймов с частотой обновления 120 Гц. Емкость батареи составляет 4100 мАч для базовой модели и 4360 мАч для старшей, зарядка в любом случае осуществляется через USB Type-C на мощности до 66 Вт. В случае Huawei P50 Pro также поддерживается беспроводная зарядка с максимальной мощностью 50 Вт.
Камера: Монохромный фотосенсор для P50 Pro
Смартфоны Huawei P-серии всегда были известны своими чрезвычайно качественными камерами и поколение P50 не стало исключением. Huawei P50 и P50 Pro получили одинаковую основную 50-мегапиксельную камеру с диафрагмой оптики f/1.8 и фокусным расстоянием 23 мм (эквивалент 35 мм). Ультра-широкоугольная камера имеет разрешение 13 МП в обеих моделях, но у P50 Pro фокусное расстояние 13 мм вместо 16 мм у базовой модели.
Телеобъектив Huawei P50 имеет разрешение 12 МП и фокусное расстояние 125 мм, в то время как у P50 Pro фокусное расстояние 90 мм и разрешение 64 МП. Оба телеобъектива имеют оптическую стабилизацию изображения, а также лазерную систему автофокусировки. P50 Pro также имеет четвертую камеру, которая сочетает в себе монохромный датчик разрешением 40 МП и объектив с фокусным расстоянием 26 мм и диафрагмой f/1.6 - она призвана обеспечивать повышенную детализацию изображения с низким уровнем шума при слабом освещении. Фронтальная камера имеет разрешение 13 МП и расположена в отверстии в дисплее у обеих моделей.
Цена и доступность
Стоимость Huawei P50 в конфигурации 8/128 ГБ памяти в Китае составляет 4488 юаней, что примерно равняется 586 евро. За старший P50 Pro с 8/128 ГБ придется отдать 5988 юаней (780 евро), а топовая конфигурация с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти обойдется в 7.988 юаней (1042 евро).
Информации о датах появления и стоимости новых флагманов в Европе пока нет, но Huawei уже подтвердила, что собирается выпускать модели и для международного рынка.
|Huawei P50
|Huawei P50 Pro
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 4G
|HiSilicon Kirin 9000 4G /
Qualcomm Snapdragon 888
|Дисплей
6.5 дюймов AMOLED
6.6 дюймов AMOLED
|Основная камера
|50 МП | 23 мм | f/1.8
|50 МП| 23 мм | f/1.8 | OIS
|Ультра-широкоугольная камера
|13 МП| 16 мм | f/2.2
|13 МП| 13 мм | f/2.2
|Телеобъектив
|12 МП| 125 мм | f/3.4 | OIS
|64 МП| 90 мм | f/3.5 | OIS
|Монохромная камера
|–
|40 МП| 26 мм | f/1.6
|Лазерный автофокус
|Ja
|Ja
|Фронтальная камера
|13 МП| f/2.4
|13 МП| f/2.4
|Сканер отпечатков
|Встроен в дисплей
|Встроен в дисплей
|Батарея
4100 мАч
|4360 мАч
Мощность зарядки: 66 Вт через USB Type-C/50 Вт беспроводная
|ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ / 12 ГБ
|Память
|128 ГБ / 256 ГБ
|128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ