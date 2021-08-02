Игровой мини-ноутбук GPD Win Max неожиданно получил апгрейд до Intel Core i7-1195G7

Изначально модель на Intel должна была комплектоваться только i7-1165G7 и i7-1185G7, но обновленный GPD Win Max 2021 года выпуска уже доступен для предзаказа в конфигурации с i7-1195G7 по той же цене, что и версия на AMD Ryzen 7 4800U - $999

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё связанное с ним , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё связанное с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , для умного дома , смартфоны и всё связанное с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW





Портативный игровой мини-ноутбук GPD Win Max 2021 уже доступен для предварительного заказа на Indiegogo. Обновленная модель получила конфигурации на AMD Ryzen 7 4800U и чипах Intel Tiger Lake-U. Изначально GPD сообщала о том, что версия на Intel будет оснащаться i7-1185G7 и i7-1165G7 на выбор, однако буквально перед выпуском оба этих процессора сменились одним более производительным - i7-1195G7. Интереснее всего то, что GPD установила на новую версию с i7-1195G7 такую же цену ($1250), как и на вариант с Ryzen 7 4800U. По традиции, для тех, кто оформит предварительный заказ, цена будет ниже - $999.

Дизайн и корпус у Win Max 2021 практически такой же, как у модели 2020 года выпуска, и потому у ее владельцев есть уникальный шанс заказать только новую материнскую плату по сниженной цене $837 ($669 по предварительному заказу) и установить ее в корпус самостоятельно. Снижение стоимости модели на Intel - это однозначно хорошая новость для покупателей, но почему производитель не снизил стоимость версии на AMD? Производительность Ryzen 7 4800U явно ниже, чем у Intel i7-1195G7, который способен при нагрузке на одно ядро достигать 5 ГГц без ограничений по TDP.

Ответить на этот вопрос получилось у YouTube-блогера The Phawx: в своем видео он указывает, что производительность Ryzen выше при уровнях TDP от 5 до 10 Вт, в то время как модели на Intel более производительна при TDP 14 Вт и выше. В итоге, после некоторой подстройки частот ЦП и встроенной графики Vega, при измененном разрешении модель на Ryzen показывает себя довольно хорошо и также способна работать на пару часов дольше. В то же время, модель на Intel при более высоком TDP выдает заметно более высокую производительность в играх и, кроме того, позволяет подключить внешнюю видеокарту за счет поддержки Thunderbolt 4.

Наконец мы подошли к более насущному вопросу: стоит ли внимания GPD Win Max 2021 теперь, когда представлена портативная приставка Steam Deck? GPD явно дифференцирует свое устройство от творения Steam, добавив возможности мини-ПК: клавиатуру, более широкий набор портов, увеличенную диагональ дисплея и больший объем встроенной памяти. Однако пока-что совершенно неясно оправдают ли все эти особенности переплату в $350 ($600) для конечного пользователя. Кроме того, Steam Deck получит встроенную графику на архитектуре RDNA2 и более быструю ОЗУ LPDDR5, а значит будет иметь превосходство по производительности. Явный минус у приставки от Steam всего один - она выйдет через год и за это время многое может изменится.