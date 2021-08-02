Игровой мини-ноутбук GPD Win Max неожиданно получил апгрейд до Intel Core i7-1195G7
Портативный игровой мини-ноутбук GPD Win Max 2021 уже доступен для предварительного заказа на Indiegogo. Обновленная модель получила конфигурации на AMD Ryzen 7 4800U и чипах Intel Tiger Lake-U. Изначально GPD сообщала о том, что версия на Intel будет оснащаться i7-1185G7 и i7-1165G7 на выбор, однако буквально перед выпуском оба этих процессора сменились одним более производительным - i7-1195G7. Интереснее всего то, что GPD установила на новую версию с i7-1195G7 такую же цену ($1250), как и на вариант с Ryzen 7 4800U. По традиции, для тех, кто оформит предварительный заказ, цена будет ниже - $999.
Дизайн и корпус у Win Max 2021 практически такой же, как у модели 2020 года выпуска, и потому у ее владельцев есть уникальный шанс заказать только новую материнскую плату по сниженной цене $837 ($669 по предварительному заказу) и установить ее в корпус самостоятельно. Снижение стоимости модели на Intel - это однозначно хорошая новость для покупателей, но почему производитель не снизил стоимость версии на AMD? Производительность Ryzen 7 4800U явно ниже, чем у Intel i7-1195G7, который способен при нагрузке на одно ядро достигать 5 ГГц без ограничений по TDP.
Ответить на этот вопрос получилось у YouTube-блогера The Phawx: в своем видео он указывает, что производительность Ryzen выше при уровнях TDP от 5 до 10 Вт, в то время как модели на Intel более производительна при TDP 14 Вт и выше. В итоге, после некоторой подстройки частот ЦП и встроенной графики Vega, при измененном разрешении модель на Ryzen показывает себя довольно хорошо и также способна работать на пару часов дольше. В то же время, модель на Intel при более высоком TDP выдает заметно более высокую производительность в играх и, кроме того, позволяет подключить внешнюю видеокарту за счет поддержки Thunderbolt 4.
Наконец мы подошли к более насущному вопросу: стоит ли внимания GPD Win Max 2021 теперь, когда представлена портативная приставка Steam Deck? GPD явно дифференцирует свое устройство от творения Steam, добавив возможности мини-ПК: клавиатуру, более широкий набор портов, увеличенную диагональ дисплея и больший объем встроенной памяти. Однако пока-что совершенно неясно оправдают ли все эти особенности переплату в $350 ($600) для конечного пользователя. Кроме того, Steam Deck получит встроенную графику на архитектуре RDNA2 и более быструю ОЗУ LPDDR5, а значит будет иметь превосходство по производительности. Явный минус у приставки от Steam всего один - она выйдет через год и за это время многое может изменится.