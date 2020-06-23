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TSMC начинает массовое производство 5-нм продукции: Snapdragon 875, модем Snapdragon X60 5G, A14 Bionic и высокопроизводительные видеочипы AMD

5-нанометровый Qualcomm Snapdragon 875 прямо сейчас производится на фабрике (Изображение: Qualcomm)
5-нанометровый Qualcomm Snapdragon 875 прямо сейчас производится на фабрике (Изображение: Qualcomm)
Согласно последним отчетам, компания TSMC уже начала массовое производство 5-нм чипов, а значит Qualcomm Snapdragon 875 и Snapdragon X60 должны быть готовы уже к сентябрю. Помимо Qualcomm и Apple, на фабрике производится продукция для компании AMD, для которой TSMC по контракту обязана производить 20000 пластин в месяц - каждая из таких содержит множество будущих высокопроизводительных видеочипов.
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸
Android ARM Apple телефоны

TSMC начала производство 5-нм чипов сразу по трем техпроцессам: 5 нм, 5 нм+ и улучшенные 5 нм. Как сообщает китайский сайт MyDrivers, будущий флагманский чипсет от Qualcomm - Snapdragon 875 - будет производится по 5-нм техпроцессу вместе с модемом Snapdragon X60 5G на фабрике TSMC Nanke 18. Это совпадает с более ранними утечками, утверждавшими, что производство 5-нм продукции фабрика начнет в середине 2020.

Пока что неизвестно, какой именно из трех техпроцессов используется для продуктов Qualcomm. Судя по отчетам, объемы заказов на фабрике TSMC Nanke 18 выросли на 10% - это около 6000 - 10000 пластин с 5-нм чипами за один месяц только для одной Qualcomm. Судя по всему, компания хочет выпустить Snapdragon 875 одновременно с модемом Snapdragon X60, так как последний, по слухам, будет установлен в iPhone 12.

В отличие от Snapdragon 865, в 875 чипсете X60 5G модем будет интегрирован прямо в чип. Новые чипы должны попасть к Qualcomm уже в сентябре, а значит у компании будет достаточно времени, чтобы подготовиться к Snapdragon Summit. Смартфоны на Snapdragon 875 должны выйти в 2021 году, а пока что нам с вами придется довольствоваться слегка разогнанным Snapdragon 865 Plus.

Помимо Qualcomm, контракты с TSMC заключила еще и AMD: чипмейкер обязан поставить 20000 кремниевых пластин с высокопроизводительными 5-нм видеочипами. Ранее мы знали о процессорах Zen 4 Raphael и даже Zen 3 Ryzen 4000, которые должны были стать частью 5-нм продукции компании, но данная новость стала первым подтверждением, что AMD планирует выпустить еще и видеокарты на основе нового техпроцесса. Ранее все утечки действительно утверждали о том, что архитектура RDNA3 будет 5-нанометровой, но сроки ее выхода были ближе к 2022 году. В Nvidia, к слову, также перейдут на 5 нанометров в будущей архитектуре Hopper. 

Наконец, как мы видим, еще одним представителем 5-нм техпроцесса станет чипсет A14 Bionic, который будет использоваться в iPhone 12.

Источник(и)

MyDrivers

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 06 > TSMC начинает массовое производство 5-нм продукции: Snapdragon 875, модем Snapdragon X60 5G, A14 Bionic и высокопроизводительные видеочипы AMD
Vaidyanathan Subramaniam, 2020-06-23 (Update: 2020-06-23)
Vaidyanathan Subramaniam
Editor of the original article: Vaidyanathan Subramaniam - News Editor

 