Xiaomi запатентовала довольно интересный, хоть и спорный дизайн гибкого смартфона
Xiaomi представила новый метод улучшения качества селфи-камер. В новом патенте, недавно одобренном Национальным управлением интеллектуальной собственности Китая, содержится концепт смартфона Xiaomi в двух видах (см. изображение ниже).
В первом случае мы видим гибкое устройство Xiaomi сзади, судя по положению аппаратных кнопок. Верхняя часть смартфона отогнута назад, но именно на ней расположены три датчика камеры. В данном варианте устройство имеет стандартную основную камеру, снимающую неплохие фотографии, а также стандартный основной дисплей.
Во втором же случае, экран смартфона раскрыт полностью. Устройство, безусловно, становится достаточно длинным, а отгибаемая часть, вместе с тремя камерами, оказывается в верху дисплея. Предполагается, что на такой смартфон Xiaomi установит внушительную систему камер, которая наверняка будет оценена любителями селфи. При этом механизм, обеспечивающий сгибание, может оказаться достаточно хрупким, не говоря уже о гигантском размере устройства, который сам по себе вызывает кучу вопросов. Однако стоит помнить, что далеко не все патенты проходят даже этап разработки, не говоря уже об их воплощении в реальность.