Обращение к читателям Notebookcheck

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Сейчас уже не остается никаких сомнений в том, что пандемия COVID-19, вызванная новым типом коронавируса, так или иначе коснулась каждого из нас - все мы переживаем не лучшие времена.

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