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Xiaomi обещает выпустить Redmi K30 Pro – он же POCO F2 или POCO X2 Pro – в ближайшее время

Выпустят ли POCO F2/POCO X2 Pro вместе с Redmi K30 Pro? (Источник: DriffeX)
Выпустят ли POCO F2/POCO X2 Pro вместе с Redmi K30 Pro? (Источник: DriffeX)
Кроме недавно выпущенных Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max у компании Xiaomi припасено кое-что более существенное в рукаве. К концу месяца, после того, как Huawei представит свою серию P40, мы увидим нечто новое от Xiaomi – Redmi K30 Pro, а может и POCO F2/POCO X2 Pro.
Alex Alderson | 13/03/2020
Android Chinese Tech телефоны

Еще в прошлом месяце поговаривали о мартовском релизе Redmi K30 Pro, который Лу Вейбинг (Lu Weibing) недавно подтвердил. На ресурсах Playfuldroid и GSMArena, уже появилось заявление Вейбинга, взятое из соцсети Weibo, в котором сообщается о запуске Redmi K30 Pro в промежутке между анонсами серий P40 и Honor 30.

К слову, Huawei уже подтвердила, что серия P40 будет представлена 26 марта, а Honor еще предстоит уточнить дату выхода Honor 30. Следовательно, «окно запуска» для Redmi K30 Pro растягивается до апреля. Однако сам Вейбинг заявил, что презентация состоится до конца марта, т.е. в период с 27 по 31 марта. Так что релиз состоится в один из этих дней, тем более, что 28 марта и 29 марта – выходные дни.

Если верить предыдущим утечкам, Xiaomi может выпустить две версии Redmi K30 Pro. Поскольку POCO X2 – это версия Redmi K30, то и Redmi K30 Pro может получить свою POCO-вариацию, скажем, POCO X2 Pro или POCO F2, который, скорее всего, так же, как и предшественник, будет доступен только в Индии.

(Источник: Playfuldroid)

Источник(и)

WeiboPlayfuldroid & GSMArena, DriffeX

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Alex Alderson, 2020-03-13 (Update: 2020-03-13)

 