Xiaomi обещает выпустить Redmi K30 Pro – он же POCO F2 или POCO X2 Pro – в ближайшее время
Еще в прошлом месяце поговаривали о мартовском релизе Redmi K30 Pro, который Лу Вейбинг (Lu Weibing) недавно подтвердил. На ресурсах Playfuldroid и GSMArena, уже появилось заявление Вейбинга, взятое из соцсети Weibo, в котором сообщается о запуске Redmi K30 Pro в промежутке между анонсами серий P40 и Honor 30.
К слову, Huawei уже подтвердила, что серия P40 будет представлена 26 марта, а Honor еще предстоит уточнить дату выхода Honor 30. Следовательно, «окно запуска» для Redmi K30 Pro растягивается до апреля. Однако сам Вейбинг заявил, что презентация состоится до конца марта, т.е. в период с 27 по 31 марта. Так что релиз состоится в один из этих дней, тем более, что 28 марта и 29 марта – выходные дни.
Если верить предыдущим утечкам, Xiaomi может выпустить две версии Redmi K30 Pro. Поскольку POCO X2 – это версия Redmi K30, то и Redmi K30 Pro может получить свою POCO-вариацию, скажем, POCO X2 Pro или POCO F2, который, скорее всего, так же, как и предшественник, будет доступен только в Индии.