Обновление Android 10 для Mi A2 Lite способно вывести смартфон из строя
Вчера Xiaomi наконец-то выпустила обновление Android 10 для Mi A2 Lite, которое откладывала вот уже несколько месяцев. Правда, пока что распространение новой пошивки ограничено, поэтому мы бы не советовали владельцам данной модели обновлять смартфон. Вдобавок к этому начали появляться тревожные сообщения о том, что во время установки обновления устройства теряют свою работоспособность.
Множество различных комментариев на нашем форуме подтверждают, что смартфоны массово блокируются в процессе установки новой прошивки. Та же ситуация наблюдается и на официальных форумах MI, где пользователи жалуются на то, что их устройства сразу после обновления, как говорят в народе, «окирпичились».
Сейчас единственным возможным решением является возврат к версии ОС Android Pie, но цена такого воскрешения – потеря всех пользовательских данных.
К сожалению, это уже не первый случай, когда Xiaomi сделала обновление для Android One совершенно некачественно. Теперь уже не до смеха. У этой китайской компании, похоже, настоящий талант по созданию убийственных прошивок для серии Mi A. При этом смартфоны на MIUI никогда не сталкивались с такими проблемами, что сразу провоцирует множество вопросов.