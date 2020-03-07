Серия Xiaomi Mi 10 выйдет на мировой рынок уже в этом месяце
Mi 10 и 10 Pro – прямые конкуренты серии Samsung Galaxy S20 в 2020 году. Однако пока что они доступны только на домашнем рынке в Китае. А вчера Xiaomi объявила о «запуске нового продукта» в своем международном аккаунте в Twitter. Учитывая наличие в данной публикации хэштега #Mi10 можно с уверенностью сказать, что речь идет о выходе вышеупомянутой серии на международный рынок.
В публикации ничего не сказано о месте проведения мероприятия, зато подчеркивается наличие онлайн-трансляции в Twitter, Facebook или YouTube, которая начнется в 15:00 по центральноевропейскому времени, 27 марта. Так что, весьма вероятно, нас ждет еще одна виртуальная презентация, как и в случае с новой серией OPPO Find X2, а также с предстоящим Vivo Nex 3S 5G.
В довесок ко всему этому известный информатор Digital Chat Station с Weibo опубликовал сведения о Mi 10S. По слухам, этот кандидат во флагманскую линейку Xiaomi получит экран больше, чем у других устройств линейки, которые, напомним, имеют дисплей с диагональю 6.67 дюймов.