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Серия Xiaomi Mi 10 выйдет на мировой рынок уже в этом месяце

Xiaomi сообщила о скором дебюте своей серии Mi 10 во всем мире (Источник: Twitter)
Xiaomi сообщила о скором дебюте своей серии Mi 10 во всем мире (Источник: Twitter)
Смартфоны Xiaomi Mi 10 и 10 Pro уже доступны на китайском рынке, так что производитель поспешил объявить радостную новость о выходе этих флагманов и в других странах. Также появились слухи о возможном пополнении данной серии устройством с еще большим экраном.
Deirdre O Donnell | 07/03/2020
5G Android Chinese Tech телефоны сенсорный

Mi 10 и 10 Pro – прямые конкуренты серии Samsung Galaxy S20 в 2020 году. Однако пока что они доступны только на домашнем рынке в Китае. А вчера Xiaomi объявила о «запуске нового продукта» в своем международном аккаунте в Twitter. Учитывая наличие в данной публикации хэштега #Mi10 можно с уверенностью сказать, что речь идет о выходе вышеупомянутой серии на международный рынок.

В публикации ничего не сказано о месте проведения мероприятия, зато подчеркивается наличие онлайн-трансляции в Twitter, Facebook или YouTube, которая начнется в 15:00 по центральноевропейскому времени, 27 марта. Так что, весьма вероятно, нас ждет еще одна виртуальная презентация, как и в случае с новой серией OPPO Find X2, а также с предстоящим Vivo Nex 3S 5G.

В довесок ко всему этому известный информатор Digital Chat Station с Weibo опубликовал сведения о Mi 10S. По слухам, этот кандидат во флагманскую линейку Xiaomi получит экран больше, чем у других устройств линейки, которые, напомним, имеют дисплей с диагональю 6.67 дюймов.

Источник(и)

Twitter

Weibo

Sony стоит присмотреться к этому по...
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Deirdre O Donnell, 2020-03- 7 (Update: 2020-03- 7)

 