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В оболочке MIUI от Xiaomi наконец-то появятся стандартные жесты из Android 10

Дождались! Жесты из Android 10 появятся в MIUI. (Изображение: Mi Community)
Дождались! Жесты из Android 10 появятся в MIUI. (Изображение: Mi Community)
Пользователи Xiaomi MIUI 11 скоро смогут включить стандартное жестовое управление из Android 10. Соответствующее обновление MIUI 11 уже вышло в китайском регионе и скоро появится и на международных прошивках.
Vaidyanathan Subramaniam | 08/04/2020
Android Chinese Tech телефоны Software

Xiaomi продолжает трудится над обновлением своих смартфонов до Android 10 последние несколько недель. Все это время довольно примечательным было то, что несмотря на требования Google, в MIUI 11 на базе Android 10 отсутствовала система жестового управления из этой ОС. К счастью, новая версия MIUI 11 с поддержкой таких жестов уже в разработке. 

На данный момент, новейшая версия ПО доступна только для китайского региона (китайская прошивка) и только для избранных моделей Xiaomi. Производитель уточняет, что новая функция пока что тестируется, потому не исключены подтормаживания и прочие ошибки. Тем не менее, в ближайшем будущем жесты появятся и на глобальных прошивках. 

В целом, в последней MIUI 11 будут доступны такие жесты:

  • Проведите снизу вверх для выхода на домашний экран
  • Проведите снизу и задержите палец для вызова списка недавних приложений
  • Проведите влево или вправо в нижней части экрана, чтобы быстро переключится между приложениями
  • Проведите пальцем от правой или левой грани экрана, чтобы вернуться назад

По ссылке в источниках вы можете посмотреть на новые жесты в действии.

Если у вас уже установлена новейшая прошивка, но жесты отключены, активировать их можно зайдя в Настройки -> Экран -> Безграничный экран -> Полноэкранные жесты.

Источник(и)

Mi Community via PiunikaWeb

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Vaidyanathan Subramaniam, 2020-04- 8 (Update: 2020-04- 8)

 