В оболочке MIUI от Xiaomi наконец-то появятся стандартные жесты из Android 10

Пользователи Xiaomi MIUI 11 скоро смогут включить стандартное жестовое управление из Android 10. Соответствующее обновление MIUI 11 уже вышло в китайском регионе и скоро появится и на международных прошивках.

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Xiaomi продолжает трудится над обновлением своих смартфонов до Android 10 последние несколько недель. Все это время довольно примечательным было то, что несмотря на требования Google, в MIUI 11 на базе Android 10 отсутствовала система жестового управления из этой ОС. К счастью, новая версия MIUI 11 с поддержкой таких жестов уже в разработке.

На данный момент, новейшая версия ПО доступна только для китайского региона (китайская прошивка) и только для избранных моделей Xiaomi. Производитель уточняет, что новая функция пока что тестируется, потому не исключены подтормаживания и прочие ошибки. Тем не менее, в ближайшем будущем жесты появятся и на глобальных прошивках.

В целом, в последней MIUI 11 будут доступны такие жесты:

Проведите снизу вверх для выхода на домашний экран

Проведите снизу и задержите палец для вызова списка недавних приложений

Проведите влево или вправо в нижней части экрана, чтобы быстро переключится между приложениями

Проведите пальцем от правой или левой грани экрана, чтобы вернуться назад

По ссылке в источниках вы можете посмотреть на новые жесты в действии.

Если у вас уже установлена новейшая прошивка, но жесты отключены, активировать их можно зайдя в Настройки -> Экран -> Безграничный экран -> Полноэкранные жесты.