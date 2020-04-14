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Xiaomi готовится выпустить облегченный камерафон Mi Note 10 Lite

Mi Note 10 скоро появится в Lite-версии (Изображение: Xiaomi)
Mi Note 10 скоро появится в Lite-версии (Изображение: Xiaomi)
Как все мы знаем, Mi Note 10 - это смартфон со 108-МП камерой и мощной батареей, емкость которой больше, чем у флагманского Mi 10. Тем не менее, Xiaomi, судя по всему, собирается выпустить облегченную Lite-версию модели. По крайней мере, в официально документации регулятора NBTC появилась информация о новом смартфоне серии Note и его характеристиках.
Deirdre O Donnell | 14/04/2020
Android Chinese Tech телефоны Software сенсорный планшетофоны

Смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и 10 Pro показали миру обновленный дизайн будущего Mi 10 еще до выпуска этого флагмана. Модели Note-серии также характеризуются камерами со 108-мегапиксельными фотосенсорами, которые теперь используются в современных моделях 2020 года выпуска. Однако, вместо топовых чипсетов для этих моделей производитель выбрал среднеуровневый Snapdragon 730G.

Несмотря на довольно привлекательные ценники у обеих версий аппарата, в Xiaomi решили выпустить удешевленный вариант Mi Note 10. Подтверждением тому служит информация от Таиландского регистратора NBTC. Если конкретно, то на сайте органа указывается, что новая модель M2002F4LG - это Mi Note 10 Lite.

Кроме того, благодаря декларации производителя в FCC мы также знаем различия между моделью M2002F4LG и стандартным Mi Note 10 (M1910F4G).

Взглянув на данные можно понять, что отличия сводятся к набору камер в основном фото-модуле на тыльной панели: у Lite он сочетает 64-, 8-, 5-, 8 и 2-МП камеры, в то время, как у Note 10 набор получше (108+8+12+20+2 МП). Lite-версия будет работать на MIUI 11 (Android 10) из коробки, в то время как Note 10 вышел на Android 9.

Фанаты Xiaomi могут расслабиться, так как других изменений нет и батарея на 5260 мАч останется на месте. О сроках появления новинки ничего не сказано, но, вполне естественно, глобальная эпидемия может задержать поставки.

Источник(и)

NBTC

FCC

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Deirdre O Donnell, 2020-04-14 (Update: 2020-04-14)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 