Xiaomi готовится выпустить облегченный камерафон Mi Note 10 Lite

Как все мы знаем, Mi Note 10 - это смартфон со 108-МП камерой и мощной батареей, емкость которой больше, чем у флагманского Mi 10. Тем не менее, Xiaomi, судя по всему, собирается выпустить облегченную Lite-версию модели. По крайней мере, в официально документации регулятора NBTC появилась информация о новом смартфоне серии Note и его характеристиках.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Kommentar , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и 10 Pro показали миру обновленный дизайн будущего Mi 10 еще до выпуска этого флагмана. Модели Note-серии также характеризуются камерами со 108-мегапиксельными фотосенсорами, которые теперь используются в современных моделях 2020 года выпуска. Однако, вместо топовых чипсетов для этих моделей производитель выбрал среднеуровневый Snapdragon 730G.

Несмотря на довольно привлекательные ценники у обеих версий аппарата, в Xiaomi решили выпустить удешевленный вариант Mi Note 10. Подтверждением тому служит информация от Таиландского регистратора NBTC. Если конкретно, то на сайте органа указывается, что новая модель M2002F4LG - это Mi Note 10 Lite.

Кроме того, благодаря декларации производителя в FCC мы также знаем различия между моделью M2002F4LG и стандартным Mi Note 10 (M1910F4G).

Взглянув на данные можно понять, что отличия сводятся к набору камер в основном фото-модуле на тыльной панели: у Lite он сочетает 64-, 8-, 5-, 8 и 2-МП камеры, в то время, как у Note 10 набор получше (108+8+12+20+2 МП). Lite-версия будет работать на MIUI 11 (Android 10) из коробки, в то время как Note 10 вышел на Android 9.

Фанаты Xiaomi могут расслабиться, так как других изменений нет и батарея на 5260 мАч останется на месте. О сроках появления новинки ничего не сказано, но, вполне естественно, глобальная эпидемия может задержать поставки.