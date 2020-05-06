Xiaomi выпустит "идеальный флагманский смартфон"

В последнее время нам уже начало казаться, что Xiaomi забыла о серии Mi Mix, так как последняя модель принадлежащая к ней - Mi Mix 3 - вышла более 18 месяцев назад. Тем не менее, сегодня Xiaomi зарегистрировала новый официальный аккаунт Mi MIX в соцсети Weibo, намекая на скорое продолжение в серии. Неужели Mi Mix 4 все-таки увидит свет?

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С момента выхода Mi Mix 3 в октябре 2018, Xiaomi выпустила уже довольно много смартфонов и ни один из них не принадлежал к серии Mi Mix. Конечно же, нельзя забывать о Mi Mix Alpha, но приобрести его практически нереально, так как он выпущен тиражом в 500 штук. Учитывая, что Xiaomi вернула к жизни линейку Mi Note и даже не избавилась от суббренда POCO, отсутствие внимания компании к серии Mi Mix нас лично довольно удивляло.

И если ранее о будущем Mi Mix ходили только слухи, то сейчас все стало гораздо интереснее. Дело в том, что Xiaomi зарегистрировали новый официальный аккаунт в соцсети Weibo для новинок серии Mi Mix, который получил название MIX Weibo.