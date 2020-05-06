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Xiaomi выпустит "идеальный флагманский смартфон"

Xiaomi выпустит &quot;идеальный флагманский смартфон&quot; (Изображение: MyDrivers)
Xiaomi выпустит "идеальный флагманский смартфон" (Изображение: MyDrivers)
В последнее время нам уже начало казаться, что Xiaomi забыла о серии Mi Mix, так как последняя модель принадлежащая к ней - Mi Mix 3 - вышла более 18 месяцев назад. Тем не менее, сегодня Xiaomi зарегистрировала новый официальный аккаунт Mi MIX в соцсети Weibo, намекая на скорое продолжение в серии. Неужели Mi Mix 4 все-таки увидит свет?
Alex Alderson | 06/05/2020
Android Chinese Tech телефоны слухи

С момента выхода Mi Mix 3 в октябре 2018, Xiaomi выпустила уже довольно много смартфонов и ни один из них не принадлежал к серии Mi Mix. Конечно же, нельзя забывать о Mi Mix Alpha, но приобрести его практически нереально, так как он выпущен тиражом в 500 штук. Учитывая, что Xiaomi вернула к жизни линейку Mi Note и даже не избавилась от суббренда POCO, отсутствие внимания компании к серии Mi Mix нас лично довольно удивляло. 

И если ранее о будущем Mi Mix ходили только слухи, то сейчас все стало гораздо интереснее. Дело в том, что Xiaomi зарегистрировали новый официальный аккаунт в соцсети Weibo для новинок серии Mi Mix, который получил название MIX Weibo.

Если верить Ice Universe, то предполагаемый Mi Mix 4 станет "идеальным флагманским смартфоном" 2020 года. Сообщается, что Xiaomi представит модель вместе с глобальным стартом MIUI 12, а сам смартфон получит 2K дисплей с частотой 120 Гц и тонкими рамками. Также предполагается, что у Mi Mix 4 будет макро-камера от K30 Pro. Как видим, подробностей не так много, но мы предполагаем, что Xiaomi возродит линейку довольно громким анонсом и с нетерпением ждем его.

(Изображение: Weibo на Gizchina)
(Изображение: Weibo на Gizchina)
(Изображение: Weibo на Gizchina)

Источник(и)

MyDrivers (1) (2) Gizchina

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Alex Alderson, 2020-05- 6 (Update: 2020-05- 6)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 