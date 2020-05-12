Redmi K30 Extreme Edition представлен официально: Qualcomm Snapdragon 768G и новая расцветка, но MIUI 12 откладывается

Новая версия Xiaomi Redmi K30 уже здесь - с новым процессором под капотом и свежей симпатичной расцветкой. Ценник новинки составляет $283 и от стандартного Redmi K30 5G она отличается новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 768G. В продаже прокачанный K30 появится уже 14 мая, но MIUI 12 на нем пока не доступна.

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Xiaomi выпустила прокачанную версию модели Redmi K30 на новом чипсете Snapdragon 768G 5G, который представляет собой разогнанную версию Snapdragon 765. K30 Extreme Edition унаследовал 6.67-дюймовый FHD+ IPS дисплей Redmi K30 5G, а также его батарею на 4500 мАч, 30-ваттную быструю зарядку и шесть камер. В частности, в основном фото-модуле по-прежнему установлен фотосенсор Sony IMX686.

На JD.com Redmi K30 Extreme Edition представлен в трех расцветках, три из которых уже были доступны у Redmi K30 5G. Четвертая расцветка эксклюзивна для новой модели и называется Mint Ice Blue. Из коробки модель будет работать на MIUI 11, но по информации @xiaomishka, обновление до MIUI 12 выйдет в конце июня.

Redmi K30 Extreme Edition является первым смартфоном на Snapdragon 768G 5G, что представляет собой разогнанный Snapdragon 765G. Согласно Qualcomm, частота производительного яда Kyro 475 Prime в Snapdragon 768G 5G достигает 2.8 ГГц, что на 400 МГц больше, чем у Snapdragon 765G. Графика Adreno 620 также получила прибавку в частоте: 750 МГц против 625 МГц. По данным Qualcomm, прибавка в частотах позволила обеспечить 15% прибавку в процессорной и графической производительности. Кроме того, Snapdragon 768G поддерживает Bluetooth 5.2 и будет получать обновление графических драйверов.