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Redmi K30 Extreme Edition представлен официально: Qualcomm Snapdragon 768G и новая расцветка, но MIUI 12 откладывается

Новый Redmi K30 Extreme Edition в расцветке Mint Ice Blue (Изображение: Xiaomi)
Новый Redmi K30 Extreme Edition в расцветке Mint Ice Blue (Изображение: Xiaomi)
Новая версия Xiaomi Redmi K30 уже здесь - с новым процессором под капотом и свежей симпатичной расцветкой. Ценник новинки составляет $283 и от стандартного Redmi K30 5G она отличается новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 768G. В продаже прокачанный K30 появится уже 14 мая, но MIUI 12 на нем пока не доступна.
Alex Alderson | 12/05/2020
Android Chinese Tech 5G телефоны

Xiaomi выпустила прокачанную версию модели Redmi K30 на новом чипсете Snapdragon 768G 5G, который представляет собой разогнанную версию Snapdragon 765. K30 Extreme Edition унаследовал 6.67-дюймовый FHD+ IPS дисплей Redmi K30 5G, а также его батарею на 4500 мАч, 30-ваттную быструю зарядку и шесть камер. В частности, в основном фото-модуле по-прежнему установлен фотосенсор Sony IMX686.

На JD.com Redmi K30 Extreme Edition представлен в трех расцветках, три из которых уже были доступны у Redmi K30 5G. Четвертая расцветка эксклюзивна для новой модели и называется Mint Ice Blue. Из коробки модель будет работать на MIUI 11, но по информации @xiaomishka, обновление до MIUI 12 выйдет в конце июня.

Redmi K30 Extreme Edition является первым смартфоном на Snapdragon 768G 5G, что представляет собой разогнанный Snapdragon 765G. Согласно Qualcomm, частота производительного яда Kyro 475 Prime в Snapdragon 768G 5G достигает 2.8 ГГц, что на 400 МГц больше, чем у Snapdragon 765G. Графика Adreno 620 также получила прибавку в частоте: 750 МГц против 625 МГц. По данным Qualcomm, прибавка в частотах позволила обеспечить 15% прибавку в процессорной и графической производительности. Кроме того, Snapdragon 768G поддерживает Bluetooth 5.2 и будет получать обновление графических драйверов.

Продажи Redmi K30 Extreme Edition стартуют 14 мая, смартфон будет предлагаться в конфигурации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Вполне вероятно, что на некоторых рынках смартфон будет продаваться под именем POCO F2.

(Изображение: Xiaomi в @xiaomishka)

Источник(и)

Weibo в @therational_pi. JD.com в GSMArena и @xiaomishka (1) (2) (3)

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Alex Alderson, 2020-05-12 (Update: 2020-05-12)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 