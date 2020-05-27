Xiaomi представила доступные ноутбуки RedmiBook 13, RedmiBook 14 и RedmiBook 16 с 6- и 8-ядерными процессорами AMD Ryzen 4000 Renoir

Xiaomi представила RedmiBook 13, RedmiBook 14 и RedmiBook 16. Новые ноутбуки получили процессоры AMD Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U, до 16 ГБ ОЗУ и SSD емкостью до 1 ТБ. Стоимость моделей начинается с $490.

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Итак, после серии тизеров, компания Xiaomi наконец представила ноутбуки RedmiBook. Для начала, новинки различаются диагональю, о которой ясно говорит названием моделей: RedmiBook 13, RedmiBook 14 и RedmiBook 16. При этом, предусмотренные Xiaomi процессоры AMD будут доступны для всех трех моделей без каких-либо ограничений. Максимальный объем оперативной памяти у аппаратов также будет одинаковый, но SSD на 1 ТБ получит только RedmiBook 13.

Дисплеи RedmiBook занимают 90% площади крышки и обладают 100% охватом sRGB. Ноутбуки также получили по два USB Type-A и Type-C порта, видеовыход HDMI, сканер отпечатков и аудио разъем.

Емкость батареи у RedmiBook 16 маловата для такой диагонали - всего 46 Вт⋅ч; RedmiBook 13 и RedmiBook 14 оснащены батареями на 40 Вт⋅ч. Предполагается, что все три модели получат 1080p дисплеи, но у RedmiBook 16 яркость будет на 50 нит выше заявленных для двух младших собратьев 300 нит. Приводим габариты и вес ноутбуков: RedmiBook 13: 307.3 x 195 x 17.8 мм - 1.23 кг

RedmiBook 14: 320 x 203 x 16.85 мм - 1.2 кг

- 1.2 RedmiBook 16: 367.20 x 232.85 x 17.55 мм - 1.8 кг

В Китае предзаказ на ноутбуки уже стартовал и закончится 31 мая, а продажи начнутся 1 июня. Стоимость и сроки появления на международном рынке пока не сообщаются. Для Китая новинки доступны в таких конфигурациях:

RedmiBook 13

Ryzen 5 4500U, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD - CNY 3799

Ryzen 5 4500U, 16 ГБ ОЗУ , 512 ГБ SSD - CNY 3999

, 512 SSD - CNY 3999 Ryzen 7 4700U, 16 ГБ ОЗУ , 1 ТБ SSD - CNY 4999

RedmiBook 14

Ryzen 5 4500U, 8 ГБ ОЗУ , 512 ГБ SSD - CNY 3799

, 512 SSD - CNY 3799 Ryzen 5 4500U, 16 ГБ ОЗУ , 512 ГБ SSD - CNY 3999

, 512 SSD - CNY 3999 Ryzen 7 4700U, 16 ГБ ОЗУ , 512 ГБ SSD - CNY 4499

RedmiBook 16

Ryzen 5 4500U, 8 ГБ ОЗУ , 512 ГБ SSD - CNY 3799

, 512 SSD - CNY 3799 Ryzen 5 4500U, 16 ГБ ОЗУ , 512 ГБ SSD - CNY 3999

, 512 SSD - CNY 3999 Ryzen 7 4700U, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD - CNY 4499