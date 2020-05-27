Xiaomi представила доступные ноутбуки RedmiBook 13, RedmiBook 14 и RedmiBook 16 с 6- и 8-ядерными процессорами AMD Ryzen 4000 Renoir
Итак, после серии тизеров, компания Xiaomi наконец представила ноутбуки RedmiBook. Для начала, новинки различаются диагональю, о которой ясно говорит названием моделей: RedmiBook 13, RedmiBook 14 и RedmiBook 16. При этом, предусмотренные Xiaomi процессоры AMD будут доступны для всех трех моделей без каких-либо ограничений. Максимальный объем оперативной памяти у аппаратов также будет одинаковый, но SSD на 1 ТБ получит только RedmiBook 13.
Дисплеи RedmiBook занимают 90% площади крышки и обладают 100% охватом sRGB. Ноутбуки также получили по два USB Type-A и Type-C порта, видеовыход HDMI, сканер отпечатков и аудио разъем.
Емкость батареи у RedmiBook 16 маловата для такой диагонали - всего 46 Вт⋅ч; RedmiBook 13 и RedmiBook 14 оснащены батареями на 40 Вт⋅ч. Предполагается, что все три модели получат 1080p дисплеи, но у RedmiBook 16 яркость будет на 50 нит выше заявленных для двух младших собратьев 300 нит. Приводим габариты и вес ноутбуков:
- RedmiBook 13: 307.3 x 195 x 17.8 мм - 1.23 кг
- RedmiBook 14: 320 x 203 x 16.85 мм - 1.2 кг
- RedmiBook 16: 367.20 x 232.85 x 17.55 мм - 1.8 кг
В Китае предзаказ на ноутбуки уже стартовал и закончится 31 мая, а продажи начнутся 1 июня. Стоимость и сроки появления на международном рынке пока не сообщаются. Для Китая новинки доступны в таких конфигурациях:
RedmiBook 13
- Ryzen 5 4500U, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD - CNY 3799
- Ryzen 5 4500U, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD - CNY 3999
- Ryzen 7 4700U, 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD - CNY 4999
RedmiBook 14
- Ryzen 5 4500U, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD - CNY 3799
- Ryzen 5 4500U, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD - CNY 3999
- Ryzen 7 4700U, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD - CNY 4499
RedmiBook 16
- Ryzen 5 4500U, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD - CNY 3799
- Ryzen 5 4500U, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD - CNY 3999
- Ryzen 7 4700U, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD - CNY 4499
То есть, максимальный ценник RedmiBook 13 достигает $700, а у Redmibook 14 и RedmiBook 16 - $630.
Источник(и)
Mi Notebook (Weibo) (1) (2) (3) (4). Gadgets 360, Gizchina и Gizmochina