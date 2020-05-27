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Xiaomi представила доступные ноутбуки RedmiBook 13, RedmiBook 14 и RedmiBook 16 с 6- и 8-ядерными процессорами AMD Ryzen 4000 Renoir

Ноутбуки серии RedmiBook получили два процессора Ryzen 4000 Renoir на выбор (Изображение: Xiaomi)
Ноутбуки серии RedmiBook получили два процессора Ryzen 4000 Renoir на выбор (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi представила RedmiBook 13, RedmiBook 14 и RedmiBook 16. Новые ноутбуки получили процессоры AMD Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U, до 16 ГБ ОЗУ и SSD емкостью до 1 ТБ. Стоимость моделей начинается с $490.
Alex Alderson | 27/05/2020
Ryzen (Zen) Renoir Windows ноутбуки

Итак, после серии тизеров, компания Xiaomi наконец представила ноутбуки RedmiBook. Для начала, новинки различаются диагональю, о которой ясно говорит названием моделей: RedmiBook 13, RedmiBook 14 и RedmiBook 16. При этом, предусмотренные Xiaomi процессоры AMD будут доступны для всех трех моделей без каких-либо ограничений. Максимальный объем оперативной памяти у аппаратов также будет одинаковый, но SSD на 1 ТБ получит только RedmiBook 13.

Дисплеи RedmiBook занимают 90% площади крышки и обладают 100% охватом sRGB. Ноутбуки также получили по два USB Type-A и Type-C порта, видеовыход HDMI, сканер отпечатков и аудио разъем.

Емкость батареи у RedmiBook 16 маловата для такой диагонали - всего 46 Вт⋅ч; RedmiBook 13 и RedmiBook 14 оснащены батареями на 40 Вт⋅ч. Предполагается, что все три модели получат 1080p дисплеи, но у RedmiBook 16 яркость будет на 50 нит выше заявленных для двух младших собратьев 300 нит. Приводим габариты и вес ноутбуков: 

  • RedmiBook 13: 307.3 x 195 x 17.8 мм - 1.23 кг
  • RedmiBook 14: 320 x 203 x 16.85 мм - 1.2 кг
  • RedmiBook 16: 367.20 x 232.85 x 17.55 мм - 1.8 кг

В Китае предзаказ на ноутбуки уже стартовал и закончится 31 мая, а продажи начнутся 1 июня. Стоимость и сроки появления на международном рынке пока не сообщаются. Для Китая новинки доступны в таких конфигурациях: 

RedmiBook 13

  • Ryzen 5 4500U, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD - CNY 3799 
  • Ryzen 5 4500U, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD - CNY 3999 
  • Ryzen 7 4700U, 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD - CNY 4999 

RedmiBook 14

  • Ryzen 5 4500U, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD - CNY 3799 
  • Ryzen 5 4500U, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD - CNY 3999 
  • Ryzen 7 4700U, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD - CNY 4499 

RedmiBook 16

  • Ryzen 5 4500U, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD - CNY 3799 
  • Ryzen 5 4500U, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD - CNY 3999 
  • Ryzen 7 4700U, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD - CNY 4499 

То есть, максимальный ценник RedmiBook 13 достигает $700, а у Redmibook 14 и RedmiBook 16 - $630.

(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)

Источник(и)

Mi Notebook (Weibo) (1) (2) (3) (4)Gadgets 360, Gizchina и Gizmochina

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Alex Alderson, 2020-05-27 (Update: 2020-05-27)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 