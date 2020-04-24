Xiaomi работает над полноэкранным сканером отпечатков пальцев
Технологии биометрической аутентификации прошли долгий путь развития: Face ID, ультразвуковые и подэкранные оптические сканеры заняли лидирующие позиции среди множества других датчиков. В Xiaomi решили что этого мало и хотят вывести подобные устройства на новый уровень.
Если верить информации из Twitter-аккаунта StuffListings, Xiaomi работает над экраном, который будет считывать отпечатки в любой точке прикосновения. То есть, для разблокировки смартфона больше не нужно будет попадать пальцем в четко заданную и довольно ограниченную область. Если прикрепленное к твиту изображение не является фейком, то инженерам компании удалось серьезно продвинуться в разработке новой технологии.
В пользу того, что изображение реально, говорит то, что ранее подобная технология уже демонстрировалась: Vivo выпустила концепт смартфона Apex 2019, который распознавал отпечатки в любом месте касания к экрану. Тем не менее, пока остается неясным, когда такие устройства появятся в потребительском секторе. Вероятно, технология имеет ряд нюансов, над которыми Xiaomi еще предстоит поработать.