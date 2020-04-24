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Xiaomi работает над полноэкранным сканером отпечатков пальцев

Сканер отпечатков на весь экран? В Xiaomi, вероятно, работают на таким (Изображение: StuffListings в Twitter)
Сканер отпечатков на весь экран? В Xiaomi, вероятно, работают на таким (Изображение: StuffListings в Twitter)
Будущие смартфоны от Xiaomi могут обзавестись сканером отпечатков, который будет считывать касания по всей области экрана. На Twitter были выложены снимки с предположительным образцом, находящемся в разработке. Когда подобная технология появится в продуктах компании пока неизвестно.
Anil Satyanarayana | 24/04/2020
Android телефоны слухи Chinese Tech

Технологии биометрической аутентификации прошли долгий путь развития: Face ID, ультразвуковые и подэкранные оптические сканеры заняли лидирующие позиции среди множества других датчиков. В Xiaomi решили что этого мало и хотят вывести подобные устройства на новый уровень.

Если верить информации из Twitter-аккаунта StuffListings, Xiaomi работает над экраном, который будет считывать отпечатки в любой точке прикосновения. То есть, для разблокировки смартфона больше не нужно будет попадать пальцем в четко заданную и довольно ограниченную область. Если прикрепленное к твиту изображение не является фейком, то инженерам компании удалось серьезно продвинуться в разработке новой технологии.

 

В пользу того, что изображение реально, говорит то, что ранее подобная технология уже демонстрировалась: Vivo выпустила концепт смартфона Apex 2019, который распознавал отпечатки в любом месте касания к экрану. Тем не менее, пока остается неясным, когда такие устройства появятся в потребительском секторе. Вероятно, технология имеет ряд нюансов, над которыми Xiaomi еще предстоит поработать. 

Источник(и)

@StuffListings on Twitter

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Anil Satyanarayana, 2020-04-24 (Update: 2020-04-24)
Anil Satyanarayana
Editor of the original article: Anil Satyanarayana - Editor

 