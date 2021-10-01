GTA 3, Vice City, San Andreas на новом графическом движке выйдут до конца года
Информация от одного из надзорных органов Южной Кореи (того, что ответственен за контроль игровой индустрии) ставит точку в цепи слухов от разных источников, говоривших про то, что несколько игр серии Grand Theft Auto могут быть выпущены повторно с графикой, обновлённой для самых современных требований и стандартов. Уже в ближайшие месяцы большой подарок стоит ждать ценителям любой из следующих трёх игр:
- GTA 3,
- GTA: Vice City,
- GTA: San Andreas.
Классические издания этих игр можно запускать на большинстве компьютеров, как можно было и пять, и десять лет назад, но их графическая составляющая, хоть и не утратила свой изначальный шарм, задействовать потенциал 120-герцевого игрового UHD-монитора на полную не способна. По доступной сейчас информации, обновлённые издания упомянутых игр будут задействовать движок Unreal Engine и выглядеть намного современнее, не нарушая, при том, изначальной атмосферы тех самых игр.
Предполагается, что разработчики выпустят новинки для самых современных игровых консолей Microsoft и Sony. Менее вероятно, но возможно их появление на Nintendo Switch. Про платформу PC, увы, точных данных пока нет.
Официальных, чётко сформулированных подтверждений от разработчиков тоже нет, пока, по крайней мере. Как, впрочем, нет и опровержений.
Источник(и)
Grand Theft Auto trilogy ‘Definitive Edition’ leaks in new rating - Polygon, 30 сентября 2021 года