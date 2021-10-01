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GTA 3, Vice City, San Andreas на новом графическом движке выйдут до конца года

Take Two помнит про поклонников ранних Grand Theft Auto! (Изображение: Rockstar Games)
Take Two помнит про поклонников ранних Grand Theft Auto! (Изображение: Rockstar Games)
По всей видимости, эти три игры выйдут в виде трилогии для PS 5 и Xbox X/S. Возможен ли релиз для PC?
Enrico Frahn, 🇺🇸 🇩🇪 ...
игры и всё, что связано с ними слухи игровая консоль
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Информация от одного из надзорных органов Южной Кореи (того, что ответственен за контроль игровой индустрии) ставит точку в цепи слухов от разных источников, говоривших про то, что несколько игр серии Grand Theft Auto могут быть выпущены повторно с графикой, обновлённой для самых современных требований и стандартов. Уже в ближайшие месяцы большой подарок стоит ждать ценителям любой из следующих трёх игр:

  • GTA 3,
  • GTA: Vice City,
  • GTA: San Andreas.

Классические издания этих игр можно запускать на большинстве компьютеров, как можно было и пять, и десять лет назад, но их графическая составляющая, хоть и не утратила свой изначальный шарм, задействовать потенциал 120-герцевого игрового UHD-монитора на полную не способна. По доступной сейчас информации, обновлённые издания упомянутых игр будут задействовать движок Unreal Engine и выглядеть намного современнее, не нарушая, при том, изначальной атмосферы тех самых игр.

Предполагается, что разработчики выпустят новинки для самых современных игровых консолей Microsoft и Sony. Менее вероятно, но возможно их появление на Nintendo Switch. Про платформу PC, увы, точных данных пока нет.

Официальных, чётко сформулированных подтверждений от разработчиков тоже нет, пока, по крайней мере. Как, впрочем, нет и опровержений.

Источник(и)

Grand Theft Auto trilogy ‘Definitive Edition’ leaks in new rating - Polygon, 30 сентября 2021 года

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Enrico Frahn
Автор исходного текста: Enrico Frahn - Автор новостей - 265 статей на Notebookcheck c 2021 года
Моя любовь к цифровым технологиям светилась ярким светом уже во времена Pentium II. Моды, разгон, коллекционирование редкого железа - с тех пор и по сей день эти занятия составляют немалую часть моей жизни. Во время учёбы в университет я заинтересовался и мобильные технологиями, ведь они могли так облегчить непростую жизнь студента! Закончив учёбу, я какое-то время работал в сфере маркетинга, занимаясь созданием цифрового материала. Ныне исследую все уголки Сети в поисках самых зажигательных и важных новостей для вас, читателей. Вне рабочего времени я интересуюсь мотоспортом, особенно - горным.
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Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2021 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Enrico Frahn, 2021-10- 1 (Update: 2021-10- 1)

 