Intel частично прекратила поддержку процессоров 6...10 поколения

Под раздачу попали даже Ice Lake и Comet Lake. Им не исполнилось ещё и трёх лет

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Статья, опубликованная менее 2 суток назад на одном из подразделов сайта Intel, озаглавлена следующим образом: "Обновление касательно драйверной поддержки для графики процессоров 10 поколения, и более ранних." Заявляется в ней следующее - Intel, фактически, прекращает регулярное обновление графических драйверов для процессоров Skylake, Apollo Lake, Kaby Lake, Amber Lake, Coffee Lake, Whiskey Lake, Comet Lake, Gemini Lake, Ice Lake, Lakefield, Jasper Lake, Elkhart Lake.

Это - очень большой набор. Ориентировочно, он затрагивает всё, что было представлено с конца 2015 по середину 2020 года. Сюда входят и извечно популярные у изготовителей дешёвых ноутбуков N3350, N4000, N4020, N4100, N4120, J3355, J4005, J4025, J4125; и часто встречаемые в ноутбуках среднего уровня i5-10210U, i5-1035G1, i5-1035G4; и по-прежнему встраиваемые в иные игровые ноутбуки i7-9750H, i7-10750H.

Intel по-прежнему производит и продаёт многие из этих процессоров. Например, статус i7-9750H и i7-10750H значится, как Launched, а не Discontinued. Но, фактически, их все сдвинули совсем близко к статусу более не актуальных. Теперь выпускаемые заплатки будут нечастыми и будут касаться лишь безопасности.

Встроенный графический процессор в большинстве процессоров этих семейств, счастливым исключением можно считать Ice Lake, практически одинаков, отличаясь небольшой производительностью (от 12 до 48 кластеров EU) и не слишком-то современным набором технологий. Абсолютно все лишённые поддержки графические процессоры не поддерживают адаптивную смену частоты кадров, не способны аппаратно декодировать видео формата AV1 и не могут выдавать картинку в разрешении больше, чем 5120 x 3200, чаще же - 4096 x 2160. Производительности HD Graphics 620 или UHD Graphics 615 не было достаточно для того, чтобы комфортно поиграть, три года назад, а сейчас её недостаточно в ещё большей степени; таким образом, с точки зрения геймера, прекращение регулярного выпуска драйверов - потеря не особо большая.