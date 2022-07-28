Новая прошивка для PlayStation 5 добавила поддержку 1440p и множество улучшений интерфейса
После появления поддержки внешних SSD и варьируемой частоты обновления (VRR), PlayStation 5 пока-что не получала крупных обновлений. Однако совсем скоро фанаты могут дождаться вполне ощутимых изменений, так как пробная версия новой прошивки PlayStation 5 обещает реализовать важные и полезные каждому особенности. На данный момент обновление доступно только участникам программы предварительного тестирования и выйдет для всех пользователей позже в этом году.
После установки нового ПО владельцы PlayStation 5 смогут наконец выставлять разрешение 1440p, которое, как ни странно, ранее не поддерживалось. В теории, поддержка данного разрешения открыла бы прекрасные возможности в комбинации с VRR, однако на данный момент последняя функция доступна только при разрешении 1080p и 4K.
Новая прошивка для PlayStation 5 к большой радости владельцев позволит создавать списки игр - такой функционал в том же Steam был практически отродясь, потому было очень необычно видеть его отсутствие на игровой приставке. В пробной версии ПО можно создать до 15 списков, каждый из которых может вмещать до 100 игр. Доступные по заводу 667 ГБ абсолютно недостаточны, чтобы вместить такое количество современных игр, но интерфейс становился очень загроможденным без поддержки списков. Такое происходит, когда пользователь подключает внешний USB накопитель или второй SSD с играми; чего уж говорить о любителях подписки PlayStation Plus Extra/Deluxe, которые каждый месяц получают по нескольку игр бесплатно.
Наконец, новое ПО позволяет пользователям PlayStation 5 сравнивать объемный 3D-звук и обычное стерео. Подключенная акустика или наушники должны быть совместимы с данной функцией. Некоторые области интерфейса в мультиплеере стали удобнее, появилась возможность запросить трансляцию экрана у друзей и присоединится к многопользовательской игре прямо из меню со списком друзей. Также появилась возможность отправки стикеров и голосовых сообщений.