Notebookcheck Logo

Новая прошивка для PlayStation 5 добавила поддержку 1440p и множество улучшений интерфейса

Sony анонсировала обновление ПО для PlayStation 5 (Изображение: Sony)
Sony анонсировала обновление ПО для PlayStation 5 (Изображение: Sony)
Sony выпустила пробную версию новой прошивки для PlayStation 5. Она добавляет поддержку разрешения 1440p, позволяет создавать списки с играми и вводит возможность отправки стикеров и голосовых сообщений
игровая консоль игры и всё, что связано с ними Софт

После появления поддержки внешних SSD и варьируемой частоты обновления (VRR), PlayStation 5 пока-что не получала крупных обновлений. Однако совсем скоро фанаты могут дождаться вполне ощутимых изменений, так как пробная версия новой прошивки PlayStation 5 обещает реализовать важные и полезные каждому особенности. На данный момент обновление доступно только участникам программы предварительного тестирования и выйдет для всех пользователей позже в этом году.

После установки нового ПО владельцы PlayStation 5 смогут наконец выставлять разрешение 1440p, которое, как ни странно, ранее не поддерживалось. В теории, поддержка данного разрешения открыла бы прекрасные возможности в комбинации с VRR, однако на данный момент последняя функция доступна только при разрешении 1080p и 4K.

Новая прошивка для PlayStation 5 к большой радости владельцев позволит создавать списки игр - такой функционал в том же Steam был практически отродясь, потому было очень необычно видеть его отсутствие на игровой приставке. В пробной версии ПО можно создать до 15 списков, каждый из которых может вмещать до 100 игр. Доступные по заводу 667 ГБ абсолютно недостаточны, чтобы вместить такое количество современных игр, но интерфейс становился очень загроможденным без поддержки списков. Такое происходит, когда пользователь подключает внешний USB накопитель или второй SSD с играми; чего уж говорить о любителях подписки PlayStation Plus Extra/Deluxe, которые каждый месяц получают по нескольку игр бесплатно. 

Наконец, новое ПО позволяет пользователям PlayStation 5 сравнивать объемный 3D-звук и обычное стерео. Подключенная акустика или наушники должны быть совместимы с данной функцией. Некоторые области интерфейса в мультиплеере стали удобнее, появилась возможность запросить трансляцию экрана у друзей и присоединится к многопользовательской игре прямо из меню со списком друзей. Также появилась возможность отправки стикеров и голосовых сообщений.

Источник(и)

Sony

Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 07 > Новая прошивка для PlayStation 5 добавила поддержку 1440p и множество улучшений интерфейса
Anil Ganti, 2022-07-28 (Update: 2022-07-28)