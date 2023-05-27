LeadTek нарушила правила и сделала RTX 4070 с кулером-турбиной

В широкой российской рознице компания LeadTek сейчас, по всей видимости, не представлена. Но именно она сделала такой редкий товар, как потребительскую видеокарту с "профессиональным" охлаждением. Её наименование - WinFast RTX 4070 AI Blower 12G, на страничку товара натолкнулся один из авторов англоязычного издания Hot Hardware.

Кулеры-турбины, будучи установлены в видеокартах, почти всегда выбрасывают воздух за пределы корпуса и, как правило, отличаются изящностью и эффективностью на фоне громоздких сборок из двух или даже трёх обычных вентиляторов, которые почти всегда ставятся на видеокарты потребительского класса, такие, как GeForce и Radeon.

RTX 4070 - видеокарта наиболее актуального сейчас семейства NVIDIA Ada Lovelace. Она предлагает пользователю 5888 ядер CUDA, 12 ГБ 192-битной видеопамяти и пристойное количество ядер трассировки лучей поколения 3. Питания, предоставляемого интерфейсом PCI-Express, для такого изобилия уже не хватит, и карте потребуется дополнительный 16-pin коннектор. В характеристиках карточки указано использование испарительной камеры и литой металлической подложки (back plate); один полноразмерный разъём HDMI соседствует с тремя полноразмерными DisplayPort. Быстродействия должно хватить для большинства сегодняшних игр в разрешении 2560 на 1440; о том, когда WinFast RTX 4070 AI Blower 12G окажется в реальной рознице, не сообщается, но, вполне вероятно, в ближайшее время её можно будет обнаружить на Aliexpress.