Видео: Распаковка складного Motorola Razr 40 Ultra в вишнёвом цвете

И, разумеется, теперь мы доподлинно знаем официальные характеристики и цены для этой новинки, которая в северной Америке будет известна под именем Razr+

4 Обзоры

Наконец, состоялся дебют престижного складного смартфона Motorola по имени Razr 40 Ultra, слухи о котором ходили уже довольно долгое время. Он попадёт на полки магазинов через считанные недели в самых различных странах мира, в том числе, Великобритании, США, Канаде; в Китае его можно заказать уже сейчас.

Выделенная страница товара на сайте производителя раскрывает все подробности о новинке, которая будет стоить от 6399 юаней в КНР, от 1299 канадских долларов в Канаде, от 1199 евро в отдельных государствах ЕС, от 1049 фунтов в Великобритании и от 999 долларов в США. За эти немалые деньги пользователь получит в свои руки:

Два экрана pOLED, внешний - 3.6 дюйма с яркостью до 1100 кандел на кв. метр, внутренний - 6.9 дюйма с яркостью до 1400 кандел на кв. метр

с яркостью до 1100 кандел на кв. метр, внутренний - с яркостью до 1400 кандел на кв. метр Процессор (SoC) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 в паре с 8 ГБ либо 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ либо 512 ГБ памяти UFS 3.1

в паре с 8 ГБ либо 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ либо 512 ГБ памяти UFS 3.1 Android 13 и обещание, что пользователю придут три последующих версии ОС от Google

и обещание, что пользователю придут три последующих версии ОС от Google Размеры в закрытом виде: 73.9 x 88.4 x 15.1 , вес около 184 грамм для вишнёвой расцветки и на пару грамм меньше для остальных двух

, вес около для вишнёвой расцветки и на пару грамм меньше для остальных двух Аккумулятор на 3800 мА-ч , готовый принимать ток лишь силой в тридцать ватт

, готовый принимать ток лишь силой в тридцать ватт Частичная защита от влаги - IP52

Неплохой набор камер и современный набор стандартов связи, включая 5G

Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6e (2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц, но последнее применимо не ко всем странам)

Порт USB-C медленного стандарта 2.0 [непонятно, поддерживает ли он вывод видеосигнала по стандарту DisplayPort] и сканер пальца

Выше, в начале статьи, приведено короткое видео с распаковкой новинки, позволяющее составить более полное впечатление о её внешности.