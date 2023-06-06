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Больше игр для Apple M2: CrossOver 23 реализует поддержку DirectX 12 на macOS

CrossOver 23 может превратить MacBook и iMac в игровые устройства (Изображение: Apple)
CrossOver 23 может превратить MacBook и iMac в игровые устройства (Изображение: Apple)
Благодаря CrossOver 23 у пользователей Mac скоро появится новый способ запускать современные игры для Windows на macOS. Новая версия CrossOver получила поддержку DirectX 12 и теперь позволяет насладиться современными играми
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CodeWeavers - компания, разработавшая приложение CrossOver - объявила в своем блоге о выходе 23 версии, которая станет доступна летом 2023 года. Главным нововведением стало появление поддержки DirectX 12, что позволит запускать современные игры для Windows через CrossOver. Ранее CrossOver был совместим только с играми, основанными на DirectX 11 или более ранних версиях DirectX.

DirectX 12 сравнительно сложен, поэтому изначально будут поддерживаться только некоторые игры, включая Diablo II Resurrected. Однако разработчик обещает, что в будущем список пополнится и другими популярными играми. CrossOver — это платное приложение, основанное на WINE, которое в настоящее время стоит 74 евро: за эту цену пользователь получает двенадцать месяцев обновлений, а по истечению этого срока придется внести доплату (со скидкой), чтобы продолжить получать обновления и совместимость с новыми версиями macOS и приложениями Windows.

Список совместимых игр и приложений уже содержит сотни пунктов, в том числе старые популярные проекты, такие как Grand Theft Auto V, Guild Wars 2, Lord of the Rings Online и Stray. Для последней, правда, CrossOver скоро перестанет быть актуальным, так как разработчики обещают в скором времени выпустить нативную версию Stray для macOS. Кроме того, на WWDC Apple анонсировала игровой режим для macOS и выход нативной версии Death Stranding.

Поддержка Diablo II Resurrected уже есть в альфа-версии CrossOver 23 для macOS (Изображение: CodeWeavers)
Поддержка Diablo II Resurrected уже есть в альфа-версии CrossOver 23 для macOS (Изображение: CodeWeavers)

Источник(и)

CodeWeavers

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Hannes Brecher, 2023-06- 6 (Update: 2023-06- 6)