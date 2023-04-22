Apple MacBook Air 15 выйдет в 2023 году с процессором M2

Скорое пришествие пятнадцатидюймового MB Air можно считать доказанным фактом. По крайне мере, такие значимые лица, как Мин Чи Куо, в этом не сомневаются (Твиттер).

Как ожидает только что упомянутый, в 2023 будет продано порядка 5...6 миллионов единиц нового Air. Свежайшие данные говорят, что новинка будет продаваться с двумя вариантами процессора M2, который нам уже известен по актуальному сегодня 13-дюймовому Air. Простые (не "Pro") чипы M2 не слишком-то отличаются от самого первого ARM-процессора Apple для компьютеров и ноутбуков, M1; что M1, что M2 расходуют мало энергии, но уже несколько отстают от Ryzen и Core, ведь со времени дебюта M1 прошло уже 2 с половиной года и AMD с Intel успели с тех пор несколько раз обновить свои портфолио.

15-дюймовый Air почти наверняка будет сильно напоминать своей внешностью продаваемый сейчас Air на процессоре M2. Так, или иначе, официальный запуск в плаванье должен состояться на презентации WWDC. Там же, кстати, могут представить и гарнитуру виртуальной либо дополненной реальности от Apple, слухи о которой гуляют уже несколько лет.