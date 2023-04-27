Qualcomm представила альтернативу DLSS для смартфонов: GSR увеличит производительность и автономность
Qualcomm хочет улучшить производительность в играх для смартфонов с помощью Snapdragon Game Super Resolution: новая технология призвана повысить частоту кадров и автономность. По сути, функционал GSR аналогичен Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS) и AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). При включенном GSR рендеринг игры производится с более низким разрешением, а затем полученное изображение масштабируются. За счет снижения нагрузки на графику получается либо значительно повысить частоту кадров, либо снизить энергопотребление.
В идеале качество изображения практически такое же, как при рендеринге с более высоким разрешением. Qualcomm Snapdragon GSR разработан как однопоточный процесс, поэтому масштабирование и повышение резкости происходят одновременно, чтобы использовать как можно меньше ресурсов графического процессора.
На практике GSR должен обеспечить чуть более высокую производительность и качество, сравнимое с AMD FSR, однако с FSR 2 или DLSS 3.0 Qualcomm новинку сравнивать не берется. Дополнительно указывается, что GSR может удвоить разрешение по каждой оси, то есть 540p масштабируется до 1080p, а 1080p может быть масштабировано до 4K. Частота кадров теоретически может быть увеличена более чем в два раза.
Snapdragon GSR даст игроку выбор: более высокая частота кадров, максимально возможное качество изображения или более длительное время автономной работы. Также, GSR станет частью платформы Snapdragon Elite Gaming и уже доступен для избранных партнеров. На данный момент заявлена совместимость для смартфонов на базе чипсетов Snapdragon 8 Gen 1 и Gen 2, Snapdragon 7 Gen 1 и Snapdragon 6 Gen 1.