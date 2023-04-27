Qualcomm представила альтернативу DLSS для смартфонов: GSR увеличит производительность и автономность

Технологии масштабирования, такие как Nvidia DLSS, AMD FSR и Intel XeSS, уже чрезвычайно популярны среди любителей игр на ПК. Qualcomm решились разработать собственную альтернативу для мира смартфонов - Snapdragon Game Super Resolution (GSR)

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Qualcomm хочет улучшить производительность в играх для смартфонов с помощью Snapdragon Game Super Resolution: новая технология призвана повысить частоту кадров и автономность. По сути, функционал GSR аналогичен Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS) и AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). При включенном GSR рендеринг игры производится с более низким разрешением, а затем полученное изображение масштабируются. За счет снижения нагрузки на графику получается либо значительно повысить частоту кадров, либо снизить энергопотребление.

В идеале качество изображения практически такое же, как при рендеринге с более высоким разрешением. Qualcomm Snapdragon GSR разработан как однопоточный процесс, поэтому масштабирование и повышение резкости происходят одновременно, чтобы использовать как можно меньше ресурсов графического процессора.