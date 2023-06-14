Разборка Apple MacBook Air выявила интересные особенности новой 15-дюймовой модели
Автор YouTube-канала Max Tech опубликовал видео с разборкой нового 15-дюймового MacBook Air (около 1600 евро на Amazon) и сравнил устройство внутренних компонентов с 13-дюймовой моделью. Из плюсов сразу можно отметить, что нижняя крышка держится всего на 4 болтах и потому легко и быстро снимается.
Однако причин для самостоятельной разборки у владельцев MacBook Air на самом деле немного, так как оперативная память и SSD распаяны на плате, а отсутствие вентилятора означает, что пыль внутри скапливаться не будет. Как бы там ни было, отличия между 15- и 13-дюймовым MacBook Air видны невооруженным взглядом: батарея и динамики в новой модели значительно больше, шарнир крышки усилен дополнительным винтом, а материнская плата немного меньше.
Apple M2 охлаждается без помощи вентилятора - вместо него используется тонкий металлический радиатор, что будет негативно сказываться на производительности устройства, особенно при длительной нагрузке. Apple снова использует только один чип флэш-памяти NAND вместо двух в базовой модели, что значительно ограничивает скорость SSD по сравнению с версиями на 512 ГБ и более.
По данным Max Tech, скорость чтения и записи достигает всего 1.45 ГБ/с вместо ~3 ГБ/с на более дорогих моделях. В плане ремонтопригодности у MacBook Air все плохо, ведь помимо батареи и тачпада, остальные компоненты могут быть заменены только специалистами. Даже замена порта USB-C или клавиатуры намного сложнее, чем на многих других ноутбуках.