Разборка Apple MacBook Air выявила интересные особенности новой 15-дюймовой модели

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Автор YouTube-канала Max Tech опубликовал видео с разборкой нового 15-дюймового MacBook Air (около 1600 евро на Amazon) и сравнил устройство внутренних компонентов с 13-дюймовой моделью. Из плюсов сразу можно отметить, что нижняя крышка держится всего на 4 болтах и потому легко и быстро снимается.

Однако причин для самостоятельной разборки у владельцев MacBook Air на самом деле немного, так как оперативная память и SSD распаяны на плате, а отсутствие вентилятора означает, что пыль внутри скапливаться не будет. Как бы там ни было, отличия между 15- и 13-дюймовым MacBook Air видны невооруженным взглядом: батарея и динамики в новой модели значительно больше, шарнир крышки усилен дополнительным винтом, а материнская плата немного меньше.