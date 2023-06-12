Завтра Apple начнёт доставлять 15-дюймовый MB Air покупателям

Официальное видео про этот ноутбук изобилует яркими оборотами. Бескомпромиссный! В два раза больше баса! В два раза больше пикселей, чем у сравнимого 15-дюймового ноутбука с Windows! Отметим, однако, что по многим параметрам MacBook Air 15 Mid 2023 мало отличается от 15-дюймового Microsoft Surface Laptop. Вот наш обзор его четвёртой ревизии, с процессором AMD Ryzen . Актуальная сейчас ревизия, пятая, использует совершенно тот же корпус.

Завтра, 13 июня, начнутся поставки нового ноутбука Apple покупателям, оформившим предварительный заказ в прошедшие с презентации Apple несколько дней. Мы тоже приложили усилия, дабы заполучить себе образец для тестирования как можно скорее.

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Новый Air будет предлагаться в четырёх цветах; светло-серый, тёмно-серый, золотистый и тёмно-синий. Внутри на благо пользователя будет трудиться Apple M2 в паре с 8 ГБ, 16 ГБ или 24 ГБ оперативной памяти; само собой, предлагаются и различные количества постоянной памяти, от 256 ГБ до 2 ТБ. Экран обещает отображать все оттенки спектра P3, но, однако, не располагает ни увеличенной частотой обновления, ни 360-градусными шарнирами, ни сенсорным слоем с поддержкой активных стилусов, последние два фактора дали бы возможность рисовать на этом Air. Для внутреннего аккумулятора на 66 с половиной ватт-часов заявлено до 15 часов работы в Сети, и эта конкретная цифра выглядит правдоподобно.

Аналоговый аудиовыход (3.5 миллиметра) всё так же присутствует, а полноразмерные USB всё так же отсутствуют. Зато толщину корпуса в закрытом виде уменьшили до 11 с половиной миллиметров.

Цена самой простой конфигурации в США без учёта налога, меняющегося от штата к штату, равна 1299 долларам, или 107 с половиной тысяч российских рублей; 3835 белорусских рублей; 578 с половиной тысяч казахских тенге; почти 114 тысяч узбекских сомов. Само собой, ввоз этого товара в Россию в ближайшее время будет возможен исключительно через неофициальные каналы, через какую-либо промежуточную страну, например, Турция, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Китай, Южная Корея, Вьетнам.